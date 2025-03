Nowe zdjęcia z prequela Outlander: Blood Of My Blood. Miłość w obliczu wojny

fot. Starz

Reklama

Deadline opublikowało kolejne nowe zdjęcia z prequela Outlandera zatytułowanego Outlander: Blood of My Blood. Nowa historia skupi się na dwóch relacjach - Julii Moriston (Hermione Corfield) oraz Henry'ego Beauchampa (Jeremy Irvine), a także Ellen MacKenzie (Harriet Slater) i Briana Frasera (Jamie Roy). Akcja serialu toczyć się będzie na dwóch płaszczyznach czasowych - w XVIII wiecznej Szkocji, gdzie żyli rodzice Jamiego, a także w trakcie I wojny światowej, z którą powiązane były losy rodziców Claire.

Sprawdźcie nowe zdjęcia z serialu poniżej:

Cała scena z serialu Prime Video wygenerowana przez AI

Outlander: Blood of My Blood - co wiadomo?

Harriet Slater (Pennyworth) oraz Jamie Roy (Your Boyfriend is Mine) zagrają odpowiednio Ellen MacKenzie oraz Briana Frasera - rodziców Jamiego żyjących w XVIII Szkocji. Natomiast Hemione Confield (We Hunt Together) oraz Jeremy Irvine (Mamma Mia! 2) wcielą się odpowiednio w Julię Moriston oraz Henry'ego Beauchampa, czyli przyszłych rodziców Claire. Ich historia rozgrywa się w czasach I wojny światowej.

Showrunnerem jest Matthew B. Roberts, który też tworzył ostatnie sezony Outlandera.

Outlander – fanowskie teorie o 8. sezonie

Przypomnijmy, że Claire urodziła Faith w drugim sezonie Outlandera. Powiedziano wtedy, że niemowlę przyszło na świat martwe, a sama Claire również niemal zmarła. Uratował ją jednak Raymond. W siódmym sezonie postać ta pojawiła się w jej śnie, w którym padła informacja, że Faith przeżyła i doczekała się dwójki dzieci. Jako że Raymond jest podróżnikiem w czasie, najprawdopodobniej ma on z tym związek.