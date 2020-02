Outriders w akcji – zwiastun polskiej produkcji. Gra trafi też na PS5 i nowego Xboksa

Outriders to produkcja polskiego studia People Can Fly, które ma na koncie m.in. takie tytuły, jak Painkiller, Gears of War: Judgment czy Bulletstorm. Ich nowe dzieło również będzie strzelanką w klimatach science-fiction, tym razem jednak wzbogaconą także o elementy RPG. Gra przez długi czas trzymana była w tajemnicy – dopiero na E3 2019 zaprezentowano jej pierwszy zwiastun.

Wszystko wskazuje na to, że teraz akcja marketingowa nabierze tempa, bo otrzymaliśmy kolejny materiał promocyjny, a twórcy zapowiadają też stream, na którym zaprezentowana zostanie rozgrywka.

To niezwykle ekscytujące móc wreszcie ujawnić to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie cztery lata. Outriders to nasza pierwsza gra po opuszczeniu Epic Games i jest czymś, co zawsze chcieliśmy zrobić, najbardziej ambitnym projektem, jakiego People Can Fly się kiedykolwiek podjęło – mówi Bartek Kmita z People Can Fly.

Stream z prezentacją rozgrywki odbędzie się 13 lutego. Sama gra ma zadebiutować w okresie świątecznym tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox One Series X.