Outriders bez tajemnic. Zwiastuny i gameplay z nowej gry twórców Bulletstorm

Outriders to nowa produkcja polskiego studia People Can Fly, które ma na koncie takie gry, jak Painkiller, Gears of War: Judgment oraz Bulletstorm. Ich nowe dzieło również będzie strzelanką, jednak tym razem rozgrywkę wzbogacą m.in. elementy RPG oraz możliwość zabawy w kooperacji dla maksymalnie trzech graczy.

Twórcy oraz wydawca, firma Square Enix, zorganizowali stream w serwisie Twitch. W trakcie transmisji zaprezentowano kilka nowych materiałów z gry. Oto pierwszy z nich, skupiający się na warstwie fabularnej.

Elementy RPG będą obejmować m.in. zdobywanie nowego, coraz lepszego wyposażenia, a także rozwijanie postaci poprzez drzewka umiejętności. Gracze otrzymają też możliwość ulepszania i modyfikowania pojazdu.

W grze będą dostępne trzy klasy postaci: Pyromancer korzystający z mocy ognia, Devastator wykorzystujący żywioł ziemi i brutalną siłę oraz Trickster, który jest w stanie manipulować czasem i przestrzenią.

Na koniec zaprezentowano rozgrywkę. Widzimy tutaj m.in. jak walczą poszczególne klasy, a także wybrane lokacje.

W Outriders gracze trafią na tajemniczą planetę Enoch i będą mieli styczność z tajemniczą anomalią, która doprowadza do ewolucji faunę i florę tego świata, a także ma wpływ na bohaterów, dając im dostęp od wyjątkowych zdolności. Twórcy zapowiadają, że tytuł ten zaoferuje nie tylko efektowną akcję i satysfakcjonujący model strzelania, ale też i interesującą historię w klimatach dark sci-fi. Gra ma zadebiutować w okresie świątecznym 2020 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksie One oraz Xboksie Series X.