To nie koniec kariery Rachel Zegler. Dostała nową rolę po Śnieżce

Rachel Zegler zagra jedną z głównych ról w komediodramacie She Gets It From Me. Jest to historia o relacji matki z córką, w której w rolę matki wcieli się Marisa Tomei. Za kamerą stanie Julia von Heinz (Treasure). Podczas targów w Cannes nastąpi przedsprzedaż praw do filmu oraz zabezpieczenie finansowania.

She Gets It From Me – fabuła

Film oparty jest na faktach. Historia skupia się na Nicky (Rachel Zegler), której świętowanie zaręczyn zmienia się w poszukiwanie łykającej tabletki byłej punkrockowej wokalistki Charlotte (Marisa Tomei), która jest jej biologiczną matką. Kobiety wyruszają wspólnie na szaloną wyprawę, która może odbudować ich więzi.

Rachel Zegler zaczęła karierę od West Side Story Stevena Spielberga, za który zebrała dobre recenzje. Potem pojawił się jej pierwszy blockbuster w postaci filmu Ballada ptaków i węży. Trzecim filmem – i najbardziej problematycznym – okazała się Śnieżka. Hejt na Zegler z powodu tego, że jest pochodzenia latynoskiego, był spodziewany, ale niestety – potem każda kontrowersyjna wypowiedź aktorki zdenerwowała absolutnie każdą stronę spektrum polityczno-społecznego. Jej wypowiedzi w social mediach były tak problematyczne, że nawet Disney starał się opanować działania aktorki i wymusić kontrolę. To bardzo negatywnie wpłynęło na wizerunek młodej aktorki w branży.

