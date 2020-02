The Last of Us: Part II z realistyczną modyfikacją broni. Oto nowe wideo z gry

The Last of Us: Part II zapowiada się na jedną z najbardziej imponujących gier tej generacji konsol i to nie tylko pod względem historii oraz rozgrywki, ale także z uwagi na oprawę graficzną. Studio Naughty Dog wielokrotnie udowadniało, że ich produkcje oferują mnóstwo detali i nie inaczej będzie w tym przypadku, a nowy materiał z rozgrywki jest na to najlepszym dowodem.

W sieci pojawiło się krótkie wideo, które przedstawia modyfikację broni w The Last of Us: Part II. Widać, że system będzie nie tylko rozbudowany (w ten sposób wpłyniemy na parametry naszych broni, zwiększając ich celność, zasięg czy obrażenia), ale też zachwyci realizmem. Strzelby, karabiny i pistolety wyglądają bardzo wiarygodnie, podobnie jak animacje towarzyszące ich przeładowywaniu oraz ulepszaniu.

The Last of Us: Part II zadebiutuje 29 maja 2020 roku, wyłącznie na PlayStation 4. Arne Meyer ze studia Naughty Dog ujawnił niedawno na Twitterze, że nie ma żadnych planów odnośnie przeniesienia tej gry na pecety.