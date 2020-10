Outsider - 2. sezon serialu powstanie! Stephen King potwierdza

fot. HBO

Outsider to serial HBO oparty na książce Stephena Kinga pod tym samym tytułem. Fani powieści i produkcji od dawna czekali na to czy HBO przedłuży projekt na kolejny sezon. W końcu twórca literackiego oryginału w rozmowie z Entertainment Weekly zdradził, że 2. seria powstanie i nawet czytał już kilka scenariuszy, wie w jakim kierunku pójdzie historia. Jednak King mógł tylko wyjawić, że będzie to wspaniałe i straszne zjawisko paranormalne.

fot. HBO

Dla przypomnienia akcja literackiego oryginału koncentruje się na śledztwie dotyczącym makabrycznego morderstwa miejscowego chłopca. Według władz, sprawcą jest Terry Maitland, porządny obywatel i nauczyciel. Wszystkie poszlaki jasno wskazują na oprawcę, którym ma być Maitland, ale zaraz potem zaczynają dziać się trudne do wytłumaczenia rzeczy. W obsadzie znaleźli się Jason Bateman, Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo, Bill Camp oraz Mare Winningham.