Overwatch 2 - poznajcie Lifeweavera. To nowy bohater z Tajlandii

fot. Blizzard Entertainment

Firma Blizzard Entertainment oficjalnie ujawniła nowego bohatera Overwatch 2. Będzie nim pochodzący z Tajlandii Niran Pruksamanee, znany także jako Lifeweaver, który na wirtualnych polach bitwy będzie zajmował się przede wszystkim leczeniem oraz wspieraniem sojuszników przy pomocy wynalezionej przez siebie technologii o nazwie "biolight". Podczas zorganizowanego dla mediów panelu, w którym mieliśmy okazję wziąć udział, zdradzono, że nowy heros będzie w istotny sposób różnił się od pozostałych uzdrowicieli. Ma on zadawać całkiem solidne obrażenia swoim podstawowym atakiem Thorn Valley, będzie w stanie osłaniać i przyciągać do siebie towarzyszy, a nawet wynosić ich w powietrze dzięki tworzeniu tymczasowych platform. Te ostatnie umożliwią na przykład zajęcie dogodnej pozycji strzeleckiej lub zaskoczenie rywali. Ostateczna zdolność Lifeweavera umożliwia mu stworzenie dużego drzewa, które działa w dwojaki sposób: zapewnia osłonę przed wrogim ogniem, a także leczy znajdujących się w pobliżu członków drużyny. Skojarzenia z druidem z World of Warcraft są jak najbardziej słuszne, bo klasa ta miała być jedną z inspiracji.

Twórcy ujawnili też, że nowy bohater wypełnia pewną niszę. Sprawdzi się bowiem jako postać dla osób, które nie przepadają za precyzyjnym celowaniem, bo nawet bez tego może wnieść on sporo do drużyny. Dodatkowo rozpoczęcie zabawy jako Lifeweaver ma być wyjątkowo proste i poradzą sobie z tym nawet nowicjusze, ale opanowanie jego zdolności do perfekcji i wykorzystanie pełnego ich potencjału będzie wymagać wielu godzin praktyki. Alec Dawson, główny projektant postaci, powiedział wprost, że to jedna z najtrudniejszych postaci do "wymasterowania".

Co ciekawe, Lifeweaver to pierwsza panseksualna postać w uniwersum Overwatch. Twórcy opisali go także jako wyjątkowo pogodną osobę, która szanuje i wspiera wszystkich, nawet oponentów. Znajdzie to odbicie w samej rozgrywce, bo pasywna zdolność tej postaci sprawia, że po śmierci upuszcza on leczniczy przedmiot, który mogą podnieść zarówno sojusznicy, jak i przeciwnicy.

Lifeweaver trafi do Overwatch 2 w 4. sezonie.