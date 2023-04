World of Warcraft: Dragonflight - Żar Nelthariona nadciąga. Aktualizacja 10.1 zadebiutuje już wkrótce

fot. Blizzard Entertainment

Wygląda na to, że zespół Blizzard wziął sobie do serca krytykę graczy, którzy narzekali na długie przerwy pomiędzy kolejnymi porcjami nowej zawartości w poprzednich rozszerzeniach do World of Warcraft. Pod koniec marca Dragonflight otrzymało aktualizację 10.0.7, która dodawała między innymi nowy region i zadania, a na początku maja zadebiutuje Żar Nelthariona, czyli patch 10.1 z kolejnymi atrakcjami.

Już 2 maja gracze będą mogli zwiedzić nowy obszar, Jaskinie Zaralek, Oczywiście nie zabraknie tam ciekawych zadań, postaci oraz skarbów. Pojawi się również dodatkowa frakcja w postaci Niffenów, a wraz z nią ścieżka sławy umożliwiająca odblokowywanie nagród. Listę nowości domykają nowe tory i zdolności związane z dosiadaniem smoków oraz... gildie międzyfrakcyjne. Oprócz tego można spodziewać się dalszych aktualizacji balansu i innych, pomniejszych poprawek.

Tydzień później, 9 maja, do gry trafi Aberrus, Tygiel Cienia, a więc nowy rajd z dziewięcioma bossami. Tego samego dnia wystartuje również kolejny sezon Mythic+.