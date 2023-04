New World - zwiastun 1. sezonu. Co wprowadza Braterstwo i Ogień?

fot. Amazon Games

W New World wystartował pierwszy sezon, który zatytułowany został Braterstwo i Ogień. Wprowadza on nowe wątki fabularne, wyzwania, aktywności oraz oczywiście nagrody dla graczy. Te ostatnie będzie można zdobywać dzięki przepustce sezonowej, która dostępna będzie w dwóch wariantach. Wszyscy otrzymają dostęp do darmowej, zaś zainteresowani będą mogli sięgnąć po płatną ścieżkę Premium, która umożliwi zdobycie dodatkowych nagród.

Historia 1. sezonu skupi się wokół grupy najemników zwanej Srebrnymi Wronami, która zostaje wynajęta przez Skye, córę włóczni, by wytropić i pokonać potężnego czarnoksiężnika. Braterstwo i Ogień wprowadzi również nową ekspedycję, Empirejską Kuźnię, nową zdolność klejnotu serca o nazwie Burza Ognia oraz mechanikę Magazynu Zestawów Wyposażenia, która pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy wcześniej zapisanymi zestawami.

New World - zwiastun 1. sezonu: Braterstwo i Ogień

Sezony w New World mają trwać około 3 miesiące. Gracze mają więc sporo czasu na zapoznanie się z dostępną zawartością i zdobycie interesujących ich przedmiotów.