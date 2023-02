Overwatch 2 - Półwysep Antarktyczny to nowa mapa w 3. sezonie. Oczywiście nie zabraknie tam pingwinów

fot. Blizzard

Już 7 lutego wystartuje 3. sezon w Overwatch 2. Gracze mogą spodziewać się nowych wyzwań i związanych z nimi nagród, ale też i nowej mapy o nazwie Półwysep Antarktyczny. Lokacja ta będzie przeznaczona do rozgrywki w trybie Kontrola, a my mieliśmy okazję wziąć udział w panelu z twórcami gry, gdzie dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji na jej temat.

Półwysep Antarktyczny to miejsce związane z Mei i podczas eksploracji będzie można natrafić na pewne wskazówki związane z dawnymi losami tej bohaterki i uzyskać odpowiedzi na pytanie, jakie pojawiły się po krótkiej animacji Pobudka z 2017 roku. Gavin Jurgens-Fyhrie ujawnił, że uważni graczce będą mogli dowiedzieć się nad czym pracował jej zespół i co się z nim stało, a także poznają prawdę o próbach ich uratowania. Później zachęcił do wnikliwej eksploracji i... zwrócenia uwagi na pingwiny. Temat ten powracał kilkukrotnie w dalszej części panelu - wygląda na to, że sympatyczne nieloty to istotna część Półwyspu. Niestety z reakcji przedstawicielu zespołu odpowiedzialnego za OW2 na zadane przeze mnie pytanie wynika, że raczej nie powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie grywalnego bohatera-pingwina. Dion Rogers podsumował to krótko: "wystarczył mi Burzyciel".

Mapa podzielona będzie na trzy pomniejsze obszary: znajdziemy tam laboratorium, w którym dawniej wraz z ekipą pracowała Mei, wrak lodołamacza oraz system podziemnych tuneli. Jak stwierdził Trey Spisak z Blizzard Entertainment, to zróżnicowanie ma sprawić, by w lokacji dało się komfortowo grać różnymi bohaterami. Będą tam zarówno miejsca przeznaczone do walki na bliższym i dalszym dystansie, jak i takie, w których będzie można przeprowadzać skuteczne zasadzki.

Overwatch 2 - Półwysep Antarktyczny

Poniżej możecie zapoznać się z oficjalnymi screenami przedstawiającymi Półwysep Antarktyczny. Pod nimi znajdziecie zaś tweeta ze wspomnianymi pingwinami.

Overwatch 2 - Półwysep Antarktyczny

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1621614560414240773

Inną istotną nowością z 3. sezonu jest nowa skórka dla Kiriko, bohaterki dodanej przy okazji premiery Overwatch 2. Gracze będą mogli zdobyć wyjątkowy, mityczny skin o nazwie Amaterasu Kiriko, a z jego wyglądem możecie zapoznać się poniżej.

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1620844945744461846