Overwatch 2 w tym roku? Tak twierdzi PlayStation Brasil

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wpadka brazylijskiego oddziału PlayStation? Na to wygląda. Na twitterowym profilu PlayStation Brasil pojawił się wpis mówiący wprost, że gra Overwatch 2 zadebiutuje w tym roku i zagramy w nią na konsoli PlayStation 4, a nie nowym sprzęcie, jakim jest PS5. Gra oczywiście nie jest na wyłączność konsoli Sony, ale trudno na oficjalnym profilu marki PlayStation spodziewać się informacji o dostępności gry także na innych platformach sprzętowych.

Wpis jak szybko pojawił się na twitterze, tak szybko został usunięty, jednak jak to bywa z czymś co trafi do sieci - co tam się pojawi, to potem trudno, żeby zniknęło.

fot. twitter.com

Overwatch 2 oficjalnie nie ma określonej daty premiery. Produkcja nie doczekała się także większej prezentacji. Grę ujawniono nie tak dawno temu, bo w listopadzie podczas Blizzconu.