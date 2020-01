Sony PlayStation 5 – wszystko, co wiemy o nowej konsoli [WPIS AKTUALIZOWANY]

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Los PlayStation 4 został już przypieczętowany. Konsola weszła w ostatnią fazę swojego cyklu życiowego i wkrótce zostanie zastąpiona przez nowszy model, który zaoferuje lepszą jakość obrazu oraz dźwięku. Choć Sony oficjalnie nie zapowiedziało jeszcze tej konsoli, w sieci pojawiło się już wiele plotek na temat możliwości PlayStation 5. A do kosza przecieków swoje trzy grosze dorzucili także pracownicy japońskiej korporacji.

PlayStation 5 - podzespoły

W połowie kwietnia 2019 roku dziennikarze serwisu Wired spotkali się z Markiem Cerny, projektantem gier oraz osobą odpowiedzialną za pracę nad PlayStation 5. W trakcie wywiadu przedstawiciel Sony zdradził, że to AMD wyprodukuje kluczowe podzespoły następcy PS4.

Najważniejszym układem nowej konsoli ma być procesor Ryzen Zen 2 trzeciej generacji wykonany w 7-nanometrowej architekturze. Za oprawę wizualną ma zaś odpowiadać zmodyfikowana karta graficzna Radeon Navi. AMD zajmie się także opracowaniem autorskiego układu dźwiękowego dla nowej konsoli.

Istotna zmiana zajdzie także w sekcji pamięci urządzenia – dysk twardy zostanie zastąpiony szybszą pamięcią SSD, choć tu nie podano producenta sprzętu. Nie zabraknie także napędu optycznego, konsola wciąż pozwoli odpalać gry z płyt.

PlayStation 5 - wydajność

Na razie nie podano żadnych konkretnych liczb dotyczących benchmarków czy wydajności podanej w teraflopach . Mark Cerny zauważył jednak, że układ Radeon Navi jest w stanie przetwarzać materiały w rozdzielczości 8K. Mówimy tu oczywiście wyłącznie o teoretycznej wydajności. Gry najprawdopodobniej będą odpalały się w 4K z możliwością skalowania do wyższej rozdzielczości. Prawdziwego 8K doświadczymy wyłącznie odpalając filmy z serwisów VoD czy płyt Blu-ray. Kiedy te w końcu trafią na rynek.

Posiadacze nowej konsoli od PlayStation będą mogli także skorzystać z funkcji śledzenia promieni świetlnych. Technologii, którą Nvidia promowała karty graficzne z rodziny RTX. Ray tracing umożliwi programistom stworzenie realistycznych odbić, załamań światła i w pełni dynamicznych cieni. Dzięki temu gry będą miały bardziej filmowy charakter.

Śledzenie promieni konsola wykorzysta także do lepszego odwzorowania dźwięków docierających do uszu graczy. Układ audio od AMD nie tylko pozwoli stworzyć realistyczną, przestrzenną scenę dźwiękową, będzie także w stanie symulować rozchodzenie się fal dźwiękowych w wirtualnej przestrzeni. Pozwoli to precyzyjniej ocenić, z której strony ktoś się do nas skrada bądź strzela.

Można także przypuszczać, że nowa konsola będzie korzystała z technologii V-Sync do synchronizacji pracy karty graficznej oraz wyświetlacza. Jej wprowadzenie umożliwi wyeliminowanie screen tearingu, czyli efektu rwania się obrazu. Na obecność tego rozwiązania wskazuje patent na sprzętową Kompensację częstotliwości wyświetlania klatek poprzez regulację pionowego wygaszania, jaki przyznano Sony Interactive Entertainment LLC pod koniec września 2018 roku.

Sprawność konsoli poprawi także wspomniana wcześniej obecność na pokładzie dysku SSD. Według wstępnych analiz wynika, że nowy nośnik danych może przyczynić się do przyspieszenia wczytywania lokacji nawet kilkunastokrotnie. W trakcie testów z prototypem PS 5 dowiedziono, że proces szybciej podróży w najnowszym Spider-Manie odpalanym z HDD trwa około piętnaście sekund, a kiedy uruchomiono grę na SSD – czas skrócił się do 0,8 sekundy. Sony zapewnia przy okazji, że pamięć instalowana w PS5 będzie miała większą przepustowość niż jakiekolwiek SSD obecnej generacji.

Aktualizacja 02.07.19:

Użytkownik Twittera o nicku APISAK twierdzi, że dotarł do benchmarków opisujących wydajność PlayStation 5 na tle konkurencyjnych technologii. Podobno sercem urządzenia będzie układ nazywany Gonzalo APU, który w programie Fire Strike uzyskał wynik przeszło 20 tysięcy punktów. Oznacza to, że nowa konsola Sony byłaby czterokrotnie wydajniejsza niż klasyczne PS4, które uzyskało w tym teście wynik poniżej 5 tysięcy.

Przytoczone dane najciekawiej prezentują się na tle pecetowej konkurencji. Jeśli przecieki potwierdzą się, oznacza to, że jedynie karty Nvidia RTX 2080 będą wydajniejsze od PS5. Serwis SegmentNext porównał wynik benchmarku konsoli z wynikami topowych kart graficznych:

RTX 2070 — 18 103

VEGA 64 — 19 200

GTX 1080 — 19 370

PS5 Gonzalo — 20 000

RTX 2080 — 21 892

Aktualizacja 02.01.20:

Do sieci wyciekły także szczegółowe informacje dotyczące karty graficznej zastosowanej w PlayStation 5. Jeden z członków grupy testowej AMD przechowywał na Githubie wyniki testów nowych układów GPU, które nie trafiły jeszcze do dystrybucji, a jeden z nim podobno ma znaleźć się w PS5. Jeśli okażą się prawdziwe, PlayStation 5 będzie wyposażone w układ Oberon dysponujący 36 jednostkami obliczeniowymi o łącznej wydajności rzędu 9,2 teraflopa.Wydajność zmierzono za

PlayStation 5 - VR

Na rewolucję w tej kwestii nie mamy co liczyć. Cerny przyznał, że pierwsza generacja gogli VR będzie kompatybilna z nową konsolą. Oznacza to, że posiadacze obecnego zestawu PS VR nie będą musieli wyposażać się w nowy sprzęt.

Nie jest to jednak równoznaczne z porzuceniem prac nad kolejną generacją gogli, gdyż te prawdopodobnie trwają w najlepsze. Wskazuje na to kolejny patent, jaki niedawno pozyskało Sony. Firma opracowała gogle korekcyjne do użytku z dowolnymi goglami VR, a we wspomnianym dokumencie znalazł się opis oprawek z systemem śledzenia położenia gałek ocznych. Nowa generacja PS VR prawdopodobnie będzie miała zaimplementowaną tę funkcję, a opisane tu okulary pozwolą korzystać z niej osobom, które dysponują pierwszymi goglami od Sony.

PlayStation 5 - cena

Mark skomentował tę kwestię prostymi słowami:

Wierzę w to, że będziemy w stanie wypuścić ją w takiej sugerowanej cenie detalicznej, że w oczach graczy będzie ona atrakcyjna względem zaawansowanych funkcji, jakie oddamy do dyspozycji.

Nie padła jednak żadna konkretna kwota. Ale analityk biznesowy Hideki Yasuda z japońskiej firmy Ace Research Institute sugeruje, że za PlayStation 5 zapłacimy mniej niż 500 dolarów.

PlayStation 5 - data premiery

Plotki głoszą, że Sony zaplanowało debiut nowej konsoli na koniec 2020 roku i wspomniany przed chwilą Hideki Yasuda zgadza się z tymi stwierdzeniami. Co więcej, zakłada, że PlayStation 5 pojawi się w sprzedaży w listopadzie przyszłego roku. To dość prawdopodobny scenariusz, jeśli sprzęt zadebiutuje tuż przed świętami, stanie się idealnym - i niezwykle pożądanym - prezentem pod choinkę.

Yasuda pozwolił sobie także oszacować, z jakim zainteresowaniem PS5 spotka się ze strony graczu. Według niego do 31 marca 2021 roku urządzenie trafi do 6 milionów odbiorców. W kolejnym okresie rozliczeniowym, który zakończy się w marcu 2022 roku, Sony miałoby sprzedać 15 milionów nowych konsol.

PlayStation 5 - gry

Na The Game Awards 2019 zaprezentowano zwiastun gry Godfall, która trafi na PC (Epic Games Store) oraz PlayStation 5 w okresie świątecznym 2020 roku.

Nieoficjalnie mówi się też, że na PlayStation 5 mogą pojawić się między innymi Cyberpunk 2077, The Last of Us: Part II czy Final Fantasy VII Remake - wiele osób podejrzewa, że będą to tytuły dostępne na obecnej i przyszłej generacji konsol. W ostatnim czasie nasilają się też plotki o Grand Theft Auto VI - bardzo możliwe, że gra znajduje się już w produkcji i również za jakiś czas trafi na nadchodzące PlayStation 5.

Więcej informacji na temat gier, które zmierzają na PlayStation 5 możemy dowiedzieć się na targach E3 2020 lub na wydarzeniu, w trakcie którego Sony oficjalnie przedstawi wygląd nowej konsoli.

PlayStation 5 - wsteczna kompatybilność

W dniu premiery PlayStation 4 zakup tej konsoli mógł wydawać się mało opłacalny, gdyż portfolio dostępnych gier było mocno ograniczone. W przypadku PlayStation 5 nie będzie z tym problemu - konsola będzie wstecznie kompatybilna. Oznacza to, że odpali wszystkie gry z poprzedniej generacji. Przesiadka na PS 5 będzie równie bezbolesna co przejście z PS 4 na PS 4 Pro.

PlayStation 5 - kontroler

Dotychczasowe, nieoficjalne informacje wskazują na to, że DualShock 5 będzie przypominał pada z PlayStation 4, chociaż może być nieco bardziej masywny. Ma on zaoferować również haptyczne wibracje oraz adaptacyjne spusty, co ma zaoferować jeszcze bardziej immersyjne i realistyczne doznania podczas rozgrywki.

PlayStation 5 - logo

Na CES 2020 ujawnione zostało logo PlayStation 5. Nie jest ono zbyt zaskakujące i w wyraźny sposób nawiązuje do poprzedniczki.