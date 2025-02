Studio Rocksteady rekrutuje do nowego projektu. Czy to powrót serii Batman: Arkham?

fot. WBIE

Reklama

Po niezbyt dobrze przyjętej premierze Suicide Squad: Kill the Justice League wydawało się, że brytyjski deweloper znalazł się w trudnym momencie swojej historii. Jednak nowe informacje sugerują, że studio planuje powrót do tego, co robi najlepiej – gier o Mrocznym Rycerzu.

Jednym z kluczowych wymogów ogłoszenia o prace, które opublikowało studio, jest bowiem dogłębna znajomość trzecioosobowych gier akcji oraz doświadczenie z systemami walki wręcz i otwartymi światami. To, co najbardziej przyciągnęło uwagę fanów, to fakt, że te cechy są niemal wizytówką serii Batman: Arkham.

Na ten moment studio nie ujawnia, czy Batman faktycznie będzie głównym bohaterem nowego projektu, ale wszystkie znaki na to wskazują. Po pierwsze, wspomniane wyżej elementy – otwarty świat, system walki wręcz i perspektywa trzeciej osoby – to kluczowe aspekty, które kojarzą się z Batmanem. Po drugie, postać Batmana wciąż cieszy się ogromną popularnością, a jej obecność w grze mogłaby przyciągnąć zarówno starych fanów, jak i nowych graczy.

Co więcej, sukces kinowego Batman w reżyserii Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem w roli głównej pokazał, że historia Mrocznego Rycerza wciąż ma ogromny potencjał narracyjny. Gra, która byłaby luźno związana z tą interpretacją Batmana, mogłaby być interesującą opcją dla Rocksteady.