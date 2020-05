Pac-Man trafi na Twitcha

Zdjęcie: Amazon Games

Firma Amazon ma bardzo ambitne plany związane z rozwojem w branży gier. Korporacja planuje pójść w ślady największych gigantów technologicznych, powołała do życia własne studio, które zajmuje się produkcją gier klasy AAA. Światło dzienne ujrzała już strzelanka Crucible od Amazonu, a w niedalekiej przyszłości zadebiutuje także MMO New World.

Ale nie tylko wysokobudżetowe gry znajdują się w obrębie zainteresowania korporacji. Firma chce także zmienić oblicze Twitcha i wprowadzić do swojej gamingowej platformy streamingowej nieco interaktywności. A pomóc ma w tym m.in. nowa gra, która już wkrótce będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Twitcha.

Amazon zaprezentował światu Pac-Man Live Studio, wieloosobowy tytuł arcade, w który zagramy za pośrednictwem twitchowego kanały. Firma liczy na to, że nowa produkcja ułatwi streamerom wejście w interakcję z widzami i zachęci do wspólnej zabawy. Użytkownicy serwisu otrzymają do dyspozycji trzy tryby: w Nieskończonym będziemy grać razem ze znajomymi do momentu śmierci ostatniego uczestnika zabawy, Klasyczny pozwoli zmierzyć się na punkty z graczami z całego świata, a Kreator Labiryntów umożliwi budowanie własnych map i udostępnianie ich szerokiej publiczności.

Pac-Man Live Studio - tryb Nieskończony

Firma nie zdradza, kiedy Pac-Man Live Studio pojawi się na Twitchu, ograniczając się do stwierdzenia, że gra będzie dostępna już wkrótce. Informacje na jej temat można śledzić na stronie Amazon Games.