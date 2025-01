Dexter Morgan powraca! Wideo z planu nowego serialu i wiadomość od aktora

Fot. Materiały prasowe

Dexter: Resurrection to nowy serial, który jest kontynuacją przygód Dextera Morgana. Po raz ostatni widzieliśmy go w serialu Dexter: New Blood, a po jego zakończeniu wszyscy myśleliśmy, że został zabity. Wówczas taki był cel, ale twórcy zmienili zdanie, wyjaśnili, jak przetrwał tę finałową scenę, i Dexter żyje dalej. Dokładna odpowiedź na to, jak przeżył, padła w serialu Dexter: Grzech Pierworodny. Po postrzale z Nowej krwi Dexter trafił na oddział ratunkowy, a jego życie stanęło mu przed oczami. Tak zaczynają się wydarzenia serialu o jego młodości.

Dexter: Resurrection – co wiemy?

Jest to kontynuacja, która nie jest planowana tylko na jeden sezon. Jeśli serial odniesie sukces, będzie więcej odcinków.

Potwierdzono powrót trzech postaci: Angel Batista (ponownie grany przez Davida Zayasa), Harry Morgan, ojciec Dextera (w tej roli znów James Remar), oraz Harrison Morgan, syn Dextera (ponownie Jack Alcott). Czarnym charakterem i głównym przeciwnikiem Dextera będzie tajemnicza postać, w którą wcieli się Peter Dinklage.

Showrunnerem Dexter: Resurrection jest Clyde Phillips, który wiele lat pracował przy Dexterze oraz stworzył spin-off pod tytułem Dexter: Grzech pierworodny. Michael C. Hall powraca jako Dexter Morgan oraz w roli producenta wykonawczego.