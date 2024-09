Pocketpair reaguje na pozew Nintendo. Twórcy Palworld zamierzają bronić się przed sądem

fot. Pocketpair

Według Nintendo i The Pokémon Company, twórcy Palworld mieli złamać szereg przepisów związanych z własnością intelektualną. Firmy domagają się nakazu sądowego zaniechania sprzedaży gry oraz odszkodowania za poniesione szkody.

Twórcy z Tokio przyznali, że nie są obecnie świadomi, które konkretnie patenty zostały przez nich naruszone, i że nie otrzymali jeszcze pełnych informacji na temat pozwu. Obiecali jednak, że podejmą działania prawne i rozpoczną odpowiednie dochodzenie w tej sprawie. Mimo tej sytuacji deweloperzy zapewnili graczy, że nadal będą pracować nad ulepszaniem Palworld, niezależnie od trwającego sporu prawnego.

Jest nam bardzo przykro, że będziemy zmuszeni poświęcić znaczną ilość czasu na sprawy niezwiązane z rozwojem gry z powodu tego pozwu. Zrobimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać naszych fanów i nie dopuścić do tego, aby niezależni deweloperzy byli zniechęcani do realizowania swoich kreatywnych pomysłów. Przepraszamy za wszelkie obawy i dyskomfort, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Dziękujemy za wasze nieustanne wsparcie dla Palworld i Pocketpair - czytamy w komunikacie studia w odpowiedzi na pozew Nintendo.

Po rekordowej premierze Palworld w styczniu, gra szybko zyskała popularność, a porównania do serii Pokémon stały się nieuniknione. W związku z wytoczeniem sprawy, przyszłość tej produkcji pozostaje niepewna. Sąd może bowiem zdecydować, aby do finalnego rozstrzygnięcia studio Pocketpair zaniechało dalszej sprzedaży - a tym samym dalszego ewentualnego naruszania dóbr powoda - gry. Nie wiadomo jednak czy taka sytuacja będzie miała miejsce, wszak Nintendo w pozwie wspomina o naruszeniu patentów.