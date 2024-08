Gwałtownie spadła sprzedaż konsoli Nintendo Switch

fot. Nintendo

Nintendo sprzedało 2,1 miliona konsol Switch w ciągu drugiego kwartału tego roku. To o 46,3 procent mniej niż 3,91 miliona sztuk sprzedanych w tym samym okresie w 2023 roku. Model OLED Switch odnotował największy spadek, bo aż o 56,1 procent. Oryginalny Switch sprzedawał się najlepiej, spadając tylko o 18,4 procent rok do roku, co ma zapewne związek z jego niższą ceną.

Sprzedaż oprogramowania również znacząco spadła. W pierwszym kwartale 2024 Nintendo sprzedało 52,21 miliona gier w porównaniu do zaledwie 30,64 miliona sztuk w trzymiesięcznym okresie kwiecień-maj-czerwiec. To oznacza spadek o 46,3 procent.

W rezultacie w trzymiesięcznym okresie zakończonym 30 czerwca sprzedaż netto była mniejsza o 46,5 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej – spadła z 461,3 miliarda jenów do 246,6 miliarda jenów. Tymczasem zysk zmniejszył się z 253,7 miliarda jenów do 113,4 miliarda jenów, co oznacza spadek o 55,3 procent rok do roku.

Nintendo stwierdziło, że zeszłoroczne wysokie wyniki były częściowo spowodowane premierą hitowego filmu Super Mario Bros. Film oraz wybitnej gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tym razem „nie było takich specjalnych czynników”, chociaż Nintendo wydało w ostatnim kwartale kilka bardzo dobrych gier, w tym Paper Mario: The Thousand-Year Door w maju i Luigi's Mansion 2 HD w czerwcu. Obie sprzedały się już w ponad milionie egzemplarzy.

To jednak już ósmy rok Nintendo Switch na rynku, więc nie jest zaskakujące, że sprzedaż sprzętu zwalnia. Popularny hybrydowy handheld za kilka miesięcy przestanie być flagową konsolą Nintendo, więc ci, którzy jeszcze nie kupili tej niezwykle popularnej konsoli wolą poczekać na jej następcę, zamiast inwestować w starzejący się sprzęt.

Switch drugiej generacji miał pierwotnie zadebiutować jeszcze w tym roku, ale został przesunięty na początek 2025 roku i raczej wątpliwe, żeby Nintendo zmieniło te plany nawet jeżeli sprzedaż dalej będzie zwalniać, bo Switch już jest trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą w historii – w maju Nintendo podało, że przekroczyła 143 miliony egzemplarzy. Do końca roku prawdopodobnie dobije do 150 milionów sprzedanych sztuk, czym umocni się na trzecim miejscu za Nintendo DS (154 miliony) na drugim i najpopularniejszą konsolą wszech czasów, czyli PlayStation 2 (155 milionów).