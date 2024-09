Palworld jako gra free to play? Twórcy stawiają sprawę jasno

fot. Pocketpair

Niedawno na łamach serwisu ASCII.jp pojawił się wywiad z Takuro Mizobe, prezesem studia Pocketpair odpowiedzialnego za grę Palworld. Podczas rozmowy poruszono temat różnych modeli dystrybucji, a Mizobe przyznał, że z czysto biznesowego punktu widzenia postawienie na grę-usługę byłoby najbardziej dochodowe, choć wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia daleko idących zmian.

Niektórzy uznali to za za zapowiedź obrania innego kierunku w mniej lub bardziej odległej przyszłości. Twórcy postanowili odnieść się do tych spekulacji i stanowczo im zaprzeczyć.

Nie zmieniamy modelu biznesowego, gra pozostanie buy-to-play, a nie stanie się free to play czy grą-usługą.

Wyjaśniono również, że choć wywiad opublikowano we wrześniu, to przeprowadzono go znacznie wcześniej, gdy nie podjęto jeszcze wszystkich istotnych decyzji na temat rozwoju Palworld.

Ten wywiad przeprowadzono kilka miesięcy temu. Wtedy zastanawialiśmy się jeszcze nad najlepszą drogą do Palworld, by gra ciągle się rozwijała. Nadal prowadzimy na ten temat wewnętrzne dyskusje, bo znalezienie właściwej ścieżki jest wyzwaniem, ale zdecydowaliśmy już, że F2P/gra-usługa nie jest dla nas właściwym podejściem.

