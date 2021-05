Pam & Tommy - zdjęcia z serialu. Sebastian Stan jako Tommy Lee, Lily James jako Pamela Anderson

Marvel/Disney+

Pam & Tommy to ośmioodcinkowy serial komediowy, który jest inspirowany wyciekiem sex taśmy Pameli Anderson i Tommy'ego Lee. Jest on uważany za pierwsze wiralowe wideo w historii. Czytamy, że to ma być istotny wątek, ale serial skupi się też na związku Pameli i Tommy'ego.

Pierwsze zdjęcia pokazują, jak Sebastian Stan (Falcon i Zimowy żołnierz) oraz Lily James (Kopciuszek) wyglądają w rolach Tommy'ego Lee i Pameli Anderson. Zobaczcie i oceńcie sami.

W obsadzie są także Seth Rogen, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese i Mozhan Marnò. Za sterami stoją Rob Siegel i DV DeVincentis, którzy odpowiadają za scenariusz i są producentami wykonawczymi. Za kamerą stoi Craig Gillespie.

Pam and Tommy

Seth Rogen opublikował na Twitterze swoje zdjęcie z planu, podkreślając, że nie wygląda tak reprezentatywnie jak Sebastian Stan oraz Lily James. Aktor jak zawsze podchodzi do siebie i swojej pracy z dużym dystansem.

https://twitter.com/Sethrogen/status/1390801876631769088

Prace na planie wciąż trwają.