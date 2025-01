Nowy Koszmar minionego lata podzieli fanów. Postaci z oryginału z minimalną rolą

Powstanie nowy Koszmar minionego lata, który ma być kontynuacją kultowego filmu z 1997 roku. Pod koniec 2024 roku informowaliśmy o tym, że do obsady kontynuacji powróci Jennifer Love Hewitt. W obsadzie znajduje się również Freddie Prinze Jr., który także grał w oryginale.

Aktor w trakcie podcastu Scale Talk Podcast opowiedział o nadchodzącej produkcji. To, co powiedział o powracających postaciach z oryginału może jednak zawieść wielu fanów. Role jego oraz Jennifer Love Hewitt będą minimalne.

Jennifer Kaytin Robinson, nasza reżyserka, zrobiła świetną robotę z postacią [Jennifer[ Love [Hewitt], Julie James i moim bohaterem, Rayem Bronsonem. W żadnym stopniu nie są głównymi bohaterami kontynuacji.

Kaytin Robinson zamiast tego sprawiła, że to oni popychają nową obsadę naprzód. To nie jest produkcja w stylu: "To jest film o Rayu i Julie, na który zasługujemy." To nie miałoby sensu. Ten koleś nie żyje. To musi być nowe pokolenie. To, w jaki sposób nasze losy się z nimi łączą, zostało świetnie przez nią zrobione. Scenariusz jest niesamowicie napisany.