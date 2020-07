Panel Jossa Whedona usunięty z Comic-Conu. Powód? Za kulisami huczy od plotek

SuperHeroHype

Dziś o godz. 2:00 w nocy polskiego czasu w trakcie [email protected] 2020 miał odbyć się panel zatytułowany A Zoom With Joss Whedon, w trakcie którego uczestnicy wydarzenia mogliby porozmawiać z reżyserem filmów Avengers, Avengers: Czas Ultrona i Liga Sprawiedliwości (w swojej kinowej wersji, rzecz jasna). Nieoczekiwanie tuż przed rozpoczęciem spotkania zdecydowano o jego usunięciu z oficjalnego grafiku konwentu. Wejście na podstronę panelu pokazywało błąd przeglądarki, natomiast youtube'owy kanał, na którym miała odbyć się transmisja, został oznaczony jako prywatny.

Szczegóły spotkania z Whedonem nie były do końca znane. Przypuszczano jedynie, że miał on opowiedzieć o swojej karierze, a także o swoim nadchodzącym projekcie - serialu The Nevers, który trafi do oferty HBO.

Organizatorzy konwentu na razie odmawiają oficjalnego komentarza w tej sprawie. Amerykańskie portale popkulturowe łączą jednak decyzję o skasowaniu panelu z niedawnymi rewelacjami Raya Fishera. Przypomnijmy, że aktor opowiadając o pracy w trakcie dokrętek do Ligi Sprawiedliwości, piętnował zupełnie niewłaściwe zachowanie Whedona na planie. Potem kolejni współpracownicy filmowca wskazywali na jego toksyczną postawę, także przy realizacji innych projektów.

Część serwisów spekuluje z kolei, że reżyser być może gra na przeczekanie zawieruchy, jaka powstała wokół jego osoby po ujawnieniu, iż na HBO Max trafi film Zack Snyder's Justice League - przynajmniej część odbiorców popkultury mocniej wini teraz Whedona za fatalne wrażenie, które pozostawiła po sobie kinowa wersja Ligi Sprawiedliwości.