Christopher Nolan chwali Diunę 2. „Cudowna adaptacja”

fot. materiały prasowe

Reklama

Christopher Nolan to jeden z najwybitniejszych reżyserów XXI wieku, który ma na swoim koncie 2 Oscary. Okazuje się, że jest też fanem Denisa Villeneuve'a, który w ostatnich latach zachwyca widzów filmami science fiction.

Christopher Nolan pod dużym wrażeniem Diuny 2

Podczas panelu DGA z Villeneuve'em, Nolan pochwalił film Diuna: Część druga uznając go za "cudowną adaptację" powieści Franka Herberta. Dodał, że stworzył niezwykłe dzieło biorąc drugą połowę książki i tworząc niesamowite zakończenie historii.

Według mnie, jeśli Diuna była jak Gwiezdne Wojny: Nowa nadzieja, to Diuna 2 jest jak Imperium Kontratakuje, który jest moim ulubionym filmem ze Star Wars. Myślę, że to po prostu świetne rozwinięcie wszystkiego, co zostało wprowadzone w pierwszej części.

Nolan następnie dodał:

To, co naprawdę mnie uderzyło, to poczucie immersji w tym świecie. To film, który ma tak wiele unikalnych obrazów, tak wiele rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałeś w tym filmie. Raz za razem czułem się zdumiony detalami tego wszystkiego.

Druga część Diuny zarobiła 714 mln dolarów na całym świecie. W tym miesiącu Villeneuve powiedział, że planuje rozpocząć zdjęcia do trzeciej odsłony pod koniec 2025 roku lub w 2026 roku. Będzie ona oparta na powieści Mesjasz Diuny Herberta.

Obecnie możemy oglądać prequel pt. Diuna: Proroctwo, który jest dostępny na platformie Max.

Diuna: Część druga - zdjęcia