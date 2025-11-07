Reklama
Panna Piggy dostanie swój pierwszy film. Inspiracją „cancel culture” i lockdown

Jennifer Lawrence zdradziła nowe szczegóły na temat pierwszego solowego filmu o Pannie Piggy w historii, nad którym pracuje wspólnie z Emmą Stone. Trzeba przyznać, pomysł na niego przyszedł do niej w niespodziewanych okolicznościach.
Paulina Guz
Paulina Guz
Jennifer Lawrence fot. Wikimedia Commons/Mingle MediaTV
Jennifer Lawrence pojawiła się w podcaście Las Culturistas. Podczas rozmowy padł temat hitu Oh, Mary! z Brodwayu. Właśnie wtedy gwiazda Igrzysk śmierci postanowiła podzielić się ze światem zaskakującą nowiną – wraz z Emmą Stone wyprodukują film o Pannie Piggy z Muppetów. Teraz Lawrence  pojawiła się w programie The Tonight Show i zdradziła więcej szczegółów na temat projektu.

Podczas lockdownu, jedna z moich przyjaciółek, która nie pracuje w branży... W tym czasie trwała też dyskusja na temat „cancel culture”. Więc dwie rzeczy działy się jednocześnie. Wszyscy ludzie byli pozamykani w domach, a źli ludzie – w więzieniu. Panna Piggy to feministyczna ikona. I moja przyjaciółka stwierdziła, że byłoby zabawnie, gdyby została „scancelowana”. Niekoniecznie o tym będzie fabuła, ale właśnie tak to się wszystko zaczęło.

Jennifer Lawrence zdaje sobie sprawę, że będzie to pierwszy solowy projekt Panny Piggy w historii, choć postać zadebiutowała na ekranie w 1976 roku. O pomoc w produkcji spytała Emmę Stone, która chętnie się zgodziła. Lawrence rzuca pomysłami, a Stone wraz ze scenarzystą przekuwają je w fabułę filmu.

Panna Piggy - co wiemy o filmie?

Scenarzystą i zarazem gwiazdą widowiska Oh, Mary! jest Cole Escola. To właśnie ta osoba zajmie się scenariuszem do filmu o Pannie Piggy. Choć była także laureatem nagrody do Tony, to do tej pory nie napisała nic duży ekran. Ma za to doświadczenie w telewizji. Napisała odcinki do seriali The Other Two, At Home with Amy Sedaris i Ziwe.

To jedyna dodatkowa informacja na temat nadchodzącego filmu o Pannie Piggy, jaką zdradzono. Warto jednak zauważyć, że byłby to pierwszy wspólny film Jennifer Lawrence i Emmy Stone. Obie gwiazdy mają bardzo udaną i owocną karierę w Hollywood, ale jakimś cudem ich ścieżki zawodowe nigdy się nie przecięły. 

Źródło: Deadline

