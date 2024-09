fot. Netflix

W książce Para idealna od Elin Hilderbrand główną bohaterką jest Celeste, która ma wyjść za mąż za członka jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket. Jednak w adaptacji Netflixa zmieniono jej imię na Amelia. Dlaczego?

Para idealna - dlaczego główna bohaterka nazywa się inaczej niż w książce?

W bohaterkę wciela się Eve Hewson, jednak na tę zmianę wpłynęła głównie Nicole Kidman, która zagra Greer, przyszłą teściową Amelii. Jak wyjaśniła Jenna Lamia, showrunnerka serialu, w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter:

Wielkich kłamstewkach Z różnych powodów cały proces twórczy trwał pięć lat, więc serial przybierał różne formy. Na początku było mu bliżej do książkowego pierwowzoru. Wtedy na scenę wkroczyła wspaniała Susanne Bier i także wpłynęła na produkcję. A potem, gdy zaczęliśmy obsadzać role, znów trzeba było wprowadzić kilka zmian — tak drobne rzeczy, jak Greer, postać Nicole, ponieważ jest także bohaterka, którą gra Eve, a która w książce nazywa się Celeste. Ale Nicole wciela się w Celeste w— więc żeby uniknąć potencjalnych nieporozumień, z tego drobnego powodu, wzięła się ta zmiana.

Tych zmian było oczywiście o wiele więcej — w tym zakończenie, jak zapowiada showrunnerka. Jednak jeśli chodzi o autorkę książki, Hilderbrand nie ma z tym problemu. Pragnie, by zrobiono tak dobry serial, jak to możliwe. I wie, że jeśli ktoś będzie chciał, może sięgnąć po oryginał przed albo po seansie, ponieważ zawsze będzie to trochę inne doświadczenie. Ma także nadzieję, że być może dzięki temu jej inne powieści także dostaną w przyszłości swoje adaptacje.

