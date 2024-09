„Cała obsada zbuntowała się” przeciwko tej scenie. Nie chcieli tańczyć

Netflix

Obsada serialu Para idealna prawie zbuntowała się, gdy reżyserka Susanne Bier zaczęła nalegać na nakręcenie tanecznej sekwencji, która miała być użyta w napisów początkowych. Aktorzy założyli nawet grupę na WhatsAppie w tej sprawie, by wspólnymi siłami odwieść ją od tego pomysłu.

Bier powiedziała Variety, że sekwencja taneczna w Parze idealnej miała być zapowiedzią dobrej zabawy dla widzów. Poza tym chciała zobaczyć, jak wszystkie postacie po prostu dobrze się bawią. Obsada jednak nie podzielała jej entuzjazmu. Nie rozumieli, jak coś takiego miałoby pasować do kryminalnego klimatu produkcji. Meghann Fahy, ekranowa Merritt, stwierdziła, że wszyscy we wspomnianej grupie na WhatsAppie mówili, że “nie chcą tego robić”. Ishaan Khattar, który gra Scootera, także przyznał, że ten pomysł był dla nich niezrozumiały. Nie mogli sobie wyobrazić, jak ich postacie wykonują taką choreografię. Wyjątkiem był Liev Schreiber, który wciela się w Taga Winbury'ego.

„Nie dołączyłem do tej grupy. Cała obsada zbuntowała się przeciwko temu pomysłowi, oprócz mnie – ja już byłem w mojej przyczepie, ćwicząc swoje ruchy. Po prostu naprawdę kocham taniec i byłem nawet trochę zawiedziony, gdy okazało się, że nie pokazano mnie więcej, bo wydawało mi się, że wykonałem naprawdę dobrą robotę.”

Para idealna

Nie tylko obsada byli sceptyczna, ponieważ producenci także mieli swoje obawy. Po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej strajkami aktorów i scenarzystów, nie chcieli marnować jeszcze więcej czasu. Obawiali się, że zwyczajnie nie mają go wystarczająco, by nakręcić taką sekwencję. Reżyserka jednak nie ustąpiła.

„Normalnie kręciłbyś coś takiego przez cały dzień, prawdopodobnie dwa dni, a my zrobiliśmy to w półtorej godziny. Odbyliśmy poważne rozmowy, ponieważ wszyscy pytali, czy na pewno chcę to zrobić, gdy mamy tak mało czasu. Za to ja — pewnie brzmiałam jak jakaś dwulatka — słyszałam samą siebie, jak krzyczę: Chcę tego! Chcę tego!”

Pomimo początkowego buntu, ostatecznie gdy włączono kamery i zaczęto kręcić sekwencję taneczną, wszyscy byli gotowi, by pokazać, na co ich stać. I jak wspomina Fahy, naprawdę dobrze się bawili.