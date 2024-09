Olimpijczycy z Marvela według sztucznej inteligencji. Nie zgadniecie, jaką dyscyplinę sportu wybrali Deadpool i Wolverine

Henry Goldstein/Midjourney

Obecnie w Paryżu walczą prawdziwy herosi sportu, którzy pokonali wiele przeciwności losu, żeby móc rywalizować na Igrzyskach Paraolimpijskich. Nie potrzebujemy komiksów i filmów science fiction, żeby emocjonować się zmaganiami superbohaterów. Tym, którzy mają jednak ochotę na nieco fantastyki, na pewno przypadnie do gustu poniższa galeria. Henry Goldstein, posługujący się programem Midjourney, przedstawia postacie z Marvela jako olimpijczyków. Sztuczna inteligencja pomaga odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby Thor, Tony Stark, Thanos i pozostali rywalizowali na Igrzyskach Olimpijskich. W jakich dyscyplinach sportu by startowali? Niektóre odpowiedzi na te pytania są oczywiste, inne bardzo zaskakujące. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią. Dajcie znać w komentarzach gdzie, Waszym zdaniem, sztuczna inteligencja popełniła błąd i niewłaściwie przyporządkowała dziedzinę sportu do superbohatera Marvela.

Olimpijczycy z Marvela według sztucznej inteligencji

Loki - szermierka

Miles Morales

