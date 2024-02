Parish - data premiery i nowy zwiastun. Giancarlo Esposito jako mściwy kierowca

fot. materiały prasowe

Parish to najnowszy serial AMC, który przedstawi postać Graciana, w którego wcieli się Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Zadzwoń do Saula, Mandalorianin). Utytułowany aktor odegra rolę doskonałego kierowcy pogrążonego w pragnieniu zemsty za morderstwo jego syna oraz rozpad biznesu, który prowadził w Nowym Orleanie. Nadchodzący serial AMC to sześcioodcinkowy thriller, a nowy zwiastun ocieka klimatem Nowego Orleanu i oferuje wartką akcję z samochodami i wybuchami w roli głównej. Sprawdźcie nowy zwiastun poniżej. Premiera Parish 31 marca 2024 roku w AMC+.

Parish - zwiastun

Parish - zdjęcia

Parish

Parish - obsada, produkcja, premiera

Oprócz Esposito, w serialu pojawią się Zachary Momoh, Paula Malcomson, Skeet Ulrich, Bonnie Mbuili, Ivan Mbakop, Arica Himmel oraz Dax Rey. Nie zabraknie również Bradleya Whitforda. Gościnnie wystąpi Amanda Brugel.

Parish jest inspirowany brytyjskim serialem Driver. Za produkcję odpowiada AMC Studios we współpracy z A+E Studios oraz Thruline Entertainment. Brocklehurst jest współtwórcą. Showrunnerami serialu są Eduardo Javier Canto oraz Ryan Maldonado. Funkcje producentów wykonawczych sprawują Esposito, Brockehurst, Canto, Maldonado, Poyser oraz Jolyon Symonds.

Parish - premiera 31 marca 2024 roku.