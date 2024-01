Parish - teaser klimatycznego serialu. Giancarlo Esposito mści się na gangsterach

fot. materiały prasowe

Parish to serial, w którym główną role gra Giancarlo Esposito. Aktor doskonale znany jest fanom Breaking Bad i Zadzwoń do Saula z roli Gusa Fringa. A także z seriali The Boys czy The Mandalorian. Projekt powstaje dla amerykańskiej stacji kablowej AMC, czyli tej samej, w której grał Gusa.

Parish - teaser

Parish - o czym opowiada serial?

Historia skupia się na starzejącym się taksówkarzu, Gracianie "Grayu" Parishu (Giancarlo Esposito), który godzi się na kurs z gangsterem z Zimbabwe. Znany jest on z wykorzystywania nielegalnych imigrantów na terenie USA. Ta sytuacja sprawia, że życie Parisha zostaje wywrócone do góry nogami, gdy ponownie wkracza w świat bandytów, a jego syn zostaje brutalnie zamordowany.

Za sterami serialu stoi Sunu Gonera (13 Reasons Why) i Daniel Brockleburst (The Stranger), W obsadzie są także Zackary Momoh, Arica Himmel, Ivan Mbakop, oraz Patrick Robinson.

Parish - premiera w USA odbędzie się wiosną 2024 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy lub kiedy serial trafi do Polski.