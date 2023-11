Park Jurajski: Teoria Chaosu - zwiastun i zdjęcia. To kontynuacja serialu Netflixa

fot. Netflix

Reklama

Park Jurajski: Teoria Chaosu jest zapowiadany przez producentów jako nowa era chaosu, tuż po zamknięciu parku i upadku królestwa. Bohaterem jest Darius Bowman z Obozu Kredowego, ale już o wiele starszy, niż w tamtej produkcji.

Nowy serial, jak podaje serwis Deadline, doczeka się swojej premiery w 2024 roku na Netflixie. Przy produkcji kolejnej odsłony Parku Jurajskiego, pracowały znane nazwiska takie jak Steven Spielberg, Colin Trevorrow oraz Frank Marshall.

Producentami wykonawczymi są Scott Kreamer i Aaron Hammersley, którzy pełnią również funkcję showrunnerów. Park Jurajski: Teoria Chaosu wyprodukowany został przez studio DreamWorks oraz Amblin Entertainment.

Park Jurajski: Teoria Chaosu - zwiastun

Przypomnijmy, że jest to fabularna kontynuacja serialu animowanego Park Jurajski: Obóz Kredowy. Opowiadał on historię Dariusa Bowmana, miłośnika dinozaurów, który odwiedza Obóz Kredowy i tak jak we wcześniejszych produkcjach z serii Jurassic Park - dinozaurom udaje się uwolnić i spowodować chaos oraz zniszczenie.