Patricia Routledge nie żyje. Ikona sitcomów i słynna pani Bukietowa miała 96 lat
Każdy, kto wychowywał się w latach 90., mógł słyszeć o aktorce bardziej znanej jako pani Bukietowa niż pod własnym nazwiskiem. Patricia Routledge odeszła w wieku 96 lat.
Patricia Routledge odeszła w wieku 96 lat. Aktorka była nazywana ikoną brytyjskiego sitcomu, a jej popkulturowy status wykraczał poza granice Wielkiej Brytanii. Wszystko za sprawą serialu Co ludzie powiedzą?, emitowanego w latach 1990-1995 przez pięć sezonów. W Polsce również doczekał się emisji i był bardzo popularny. Informację o śmierci aktorki potwierdził jej agent z agencji PA Media, ujawniając, że aktorka odeszła nocą we śnie.
Patricia Routledge - kariera
W kultowym sitcomie Co ludzie powiedzą? wcieliła się w Hiacyntę Bucket, która cały czas tłumaczyła, że jej nazwisko brzmi Bouquet, bo było bardziej dostojne. Chociaż postać pochodziła z klasy robotniczej, za wszelką cenę chciała imponować innym i udowadniać, że należy do wyższej klasy średniej. Dla polskich widzów była to pani Bukietowa. Serial jest dostępny w Polsce w serwisach CDA Premium i CANAL+.
Chociaż miała na koncie ponad 70 ról w filmach i serialach, to właśnie ten jeden wystarczył, by na zawsze zapisała się w historii telewizji.
Źródło: deadline.com
