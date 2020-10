Patryk Vega przesuwa Small World na 2021 rok

foto. Kino Świat

Na skutek pandemii światowe wytwórnie wycofały z kin wszystkie swoje głośne produkcje takie jak Diuna, Szybcy i wściekli 9, Czarna wdowa czy nowy James Bond. Przez chwilę na polskim rynku zostały same rodzime tytułu, ale i ich premiery są już przesuwane na późniejsze terminy. W zeszłym tygodniu poinformowaliśmy was, że odwołana została premiera Listów do M 4 i Magnezji. Jak udało nam się ustalić taki sam los spotka Small World, który miał trafić do kin 4 grudnia, ale Patryk Vega wraz z dystrybutorem zadecydowali o przeniesieniu go na 9 kwietnia 2021 roku. Tym samym do końca roku nie zobaczymy w polskim kinie żadnej większej rodzimej premiery.

Small World jest historią o handlu dziećmi, która została zrealizowana w czterech krajach i w trzech językach: po angielsku, po polski i po rosyjsku. Patryk Vega opublikował zapowiedź zwiastuna, która sugeruje, że będzie to coś innego w jego karierze, bo brak w nim wulgaryzmów i humoru, a wygląda na opowieść na serio.

W obsadzie są Piotr Adamczyk, Julia Wieniawa-Narkiewicz, Enrique Arce i Aleksey Serebryakov. Za kamerą stoi Patryk Vega, który we wrześniu 2019 roku w rozmowie z nami zapowiadał, że chce tym filmem walczyć na prestiżowym festiwalach filmowych w Cannes i w Berlinie.