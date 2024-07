Jak Paul Mescal zwrócił na siebie uwagę Ridleya Scotta? TA rola stała się przepustką na wielki ekran

Fot. PARAMOUNT PICTURES

Reklama

Gladiator z 2000 roku roku był niekwestionowanym hitem, o czym może świadczyć chociażby pięć Oscarów. Po latach Ridley Scott postanowił wrócić do tytułu i nakręcić kontynuację, w której pierwsze skrzypce miał zagrać syn Lucilli. Trzeba go jednak było najpierw obsadzić. Wybór padł na Paula Mescala, który do tej pory nie wziął udziału w żadnym głośnym kinowym widowisku. Zdołał jednak zwrócić na siebie uwagę znanego reżysera rolą z małego ekranu.

Jak Paul Mascal zwrócił na siebie uwagę Ridleya Scotta?

Z artykułu Vanity Fair możemy dowiedzieć się, że Paul Mescal dostał rolę w Gladiatorze 2 dzięki serialowi Normalni ludzie, w którym zagrał Connella Waldrona. Produkcja nie ma co prawda nic wspólnego z wojownikami i epickimi bitwami, tylko opowiada o romantycznej relacji między dwójką zagubionych ludzi z dwóch różnych środowisk, ale występ aktora i tak zrobił ogromne wrażenie na reżyserze.

Kiedy oglądam cokolwiek, mam tendencję do sprawdzania, kto interesujący pojawia się na ekranie. Mam to we krwi. Tak więc prawie cztery lata temu, oglądając serial telewizyjny o tematyce spoza kręgu moich zainteresowań, spytałem sam siebie: Kim jest ten koleś?

fot. BBC

Ridley Scott był pod tak wielkim wrażeniem, że zaprosił aktora na spotkanie na Zoomie. Ich rozmowa trwała jakieś 20 do 30 minut, wspomniał Paul Mescal w rozmowie z Vanity Fair. I przebiegła na tyle dobrze, że reżyser nie czuł nawet potrzeby, by zrobić mu test przed kamerą. Jak podsumował sam Scott:

Był wyjątkowym znaleziskiem. Był absolutnie doskonały.

Paul Mescal oprócz występu w serialu Normalni ludzie ma także na koncie takie produkcje jak Aftersun, Dobrzy nieznajomi i Carmen. Gladiator 2 to jednak pierwsza taka szansa na wielki debiut w głównej roli na dużym ekranie - w końcu mowa o widowisku na dużą skalę, znanej marce i popularnym reżyserze, który odcisnął już swoje piętno na kinie, chociażby dzięki takim tytułom jak Obcy - 8. pasażer Nostromo czy Łowca androidów.

Wszystkie filmy Ridleya Scotta - ranking wg Rotten Tomatoes

Jeśli chcecie poznać więcej filmów Ridleya Scotta, zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią:

27. Dobry rok (2006) - 26%