Epicki pojedynek na nowych zdjęciach do Gladiatora 2. Ten zwrot akcji was zaskoczy

Fot. PARAMOUNT PICTURES

Reklama

Vanity Fair opublikowało nowe zdjęcia z Gladiatora 2 w reżyserii Ridleya Scotta. W obszernym artykule zdradzono także szczegóły fabuły. Wiemy już, jak Lucjusz grany przez Paula Mescala trafi do Rzymu, a przede wszystkim, jaka niespodzianka czeka go na miejscu.

Epicki pojedynek. Nowe zdjęcia z Gladiatora 2

Gladiator 2

Gladiator 2 - fabuła. Ten zwrot akcji was zaskoczy!

Poniżej znajdują się szczegóły fabuły Gladiatora 2. Opis może zawierać spojlery!

Paul Mescal w Gladiatorze 2 zagra Lucjusza. W filmie minęły dekady, odkąd ostatnim razem widzieliśmy bohatera. Nie jest już dzieckiem i z rozkazu matki dorastał poza zasięgiem Cesarstwa Rzymskiego. Choć Lucilla miała czyste intencje, nieświadomy ich syn ma jej to za złe. Gdy coraz bardziej rośnie w siłę, jednocześnie czuje coraz większą niechęć do matki, z którą nie widział się od lat.

Na początku filmu, Lucjusz ma żonę i dziecko. Rodzina wiedzie względnie spokojne żyje, póki na zamieszkany przez nich teren nie wkraczają najeźdźcy z jego ojczyzny. Na ich czele stoi Marcus Acacius, grany przez Pedro Pascala, gwiazdę The Last of Us. Jego mentorem był Maximus Russella Crowe'a, którego poznaliśmy w 1. części. Lucjusz staje się jeńcem Marcusa. Choć powinien mieć już tylko dwie opcje - zostać niewolnikiem albo zginąć na arenie - Ridley Scott wreszcie zdradził, jaki zwrot akcji czeka na bohatera w Rzymie:

Problem w tym, że kiedy przybywa do Rzymu jako więzień i wkracza na pierwszą rundę na arenie, widzi na widowni swoją matkę. Jest zszokowany. Do tej pory nie wiedział nawet, czy żyje. Bo skąd? Nie ma telefonów, nie ma prasy. A w loży królewskiej zasiada jego matka, która wciąż wygląda całkiem nieźle po 20 latach. I stoi obok tego samego generała, z którym wtedy stanął twarzą w twarz w Numidii.

Lucilla nie ma pojęcia, że mężczyzna na arenie jest jej synem. Nie zdaje sobie także sprawy z tego, jak krwawa historia łączy go z mężczyzną, w którym się zakochała. Jak można się domyśleć, później miecze Lucjusza i Marcusa Acaciusa znów spotkają się na polu walki. Tym razem jednak postać Paula Mescala nie cofnie się przed niczym, by pokonać wroga. Nie ma już w końcu nic do stracenia.

Jak zapowiada Connie Nielsen (odtwórczyni Lucilli), tak je we wszystkich opowieściach Ridleya Scotta, ważnym wątkiem będzie to, jak władza wpływa na ludzi i co się stanie, gdy nic jej nie będzie kontrolować. Z kolei Mescal na pytanie, o czym tak naprawdę jest Gladiator 2, odpowiedział, że o tym, "co zrobią ludzie, aby przetrwać, ale także co zrobią, by wygrać".