Kevin Spacey wrócił do roli z House of Cards? Zaskakująca reklama

fot. Netflix

Reklama

„Wy, podcasterzy, myślicie, że odziedziczyliście królestwo” mówi Kevin Spacey w klipie promującym stand-up Netflixa. Tim Dillon z zaskoczeniem pyta go: „Frank Underwood? Myślałem, że nie żyjesz”. Na to Spacey odpowiada: „Jestem tak samo martwy jak John McCain”. Gdy Diloon mówi, że on rzeczywiście nie żyje, aktor poprawia się: „Wybacz moją ignorancję, miałem na myśli Hermana Caina”. Następnie była gwiazda House of Cards próbuje żartobliwie zaszantażować kolegę i przekomarzają się jeszcze przez chwilę. Cały klip możecie zobaczyć poniżej:

ROZWIŃ ▼

Przypominamy, że Kevin Spacey został zwolniony z serialu House of Cards po 6. sezonie. Stało się tak, ponieważ został oskarżony o molestowanie seksualne. Ostatecznie został uniewinniony z zarzutów, który wniósł przeciwko niemu Anthony Rapp. Aktor został jednak zobowiązany do zapłaty 1 miliona dolarów producentom serialu za straty finansowe. W ramach zawartej ugody będzie spłacał świadczenie w ratach wynoszących 10% jego dochodu po opodatkowaniu.

Yellowstone to nowe House of Cards? No Kevin, no problem