Tak Paul Mescal przygotowywał się do Gladiatora 2. "Zabierz mnie stąd!"

Paul Mescal udzielił wywiadu dla magazynu Empire, w którym opowiedział o przygotowaniach do roli Lucjusza w Gladiatorze 2. Jego sportowa rutyna obejmowała sześć treningów w tygodniu, trwających po 45 minut każdy, nadzorowanych przez "najlepszego trenera", który doskonale zdawał sobie sprawę, że aktor nie ma zbyt wiele cierpliwości. Tym samym Mescal przyznał, że przygotowania do roli Spartanina były ogromnie wymagające.

- Widział w moich oczach, że w pewnym momencie myślałem: "Zabierz mnie stąd!" (...)

Kiedy zostałem obsadzony, pierwsze co pomyślałem, to że sprawię, iż gladiatorzy będą wyglądać normalnie. Ale gdy zbliżaliśmy się do zdjęć, zrozumiałem, że to mogłoby zaszkodzić fabule.

Jak oni przetrwali ten poziom przemocy, którego dzisiaj nie możemy zrozumieć w kontekście sportowym? Jedynym sposobem, aby to zrobić, jest bycie silnym i zdolnym do znoszenia wpływu doświadczeń bliskich śmierci na co dzień. W moim przypadku oznaczało to podnoszenie ciężkich rzeczy przez długi czas i jedzenie dużej ilości kurczaka.