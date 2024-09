Gladiator 2 - Denzel Washington odpowiada na krytykę. Dlaczego nie skonsultowano się z tym aktorem z jedynki?

Fot. PARAMOUNT PICTURES

W nowym numerze Empire porozmawiano z osobami zaangażowanymi w stworzenie Gladiatora 2, w tym z reżyserem Ridleyem Scottem i aktorem Denzelem Washingtonem. Jeden odpowiedział, dlaczego nie odezwał się do Russella Crowe'a w trakcie pracy nad sequelem, a drugi odpowiedział na krytykę swojego filmowego akcentu.

Gladiator 2 - Denzel Washington odpowiada na krytykę

Część internautów skrytykowała akcent Denzela Washingtona w Gladiatorze 2. Aktor, który zagra w filmie wpływowego Macrinusa, w nowym numerze Empire odpowiedział na nią. Wyjaśnił, że nie chciał skończyć z kiepskim afrykańskim akcentem.

Chodzi o to, gdzie jesteśmy? Czyj akcent to będzie? Jak brzmi? Skończysz naśladując kogoś i mówiąc kiepskim afrykańskim akcentem.

Gladiator 2 - dlaczego Ridley Scott nie skonsultował się z tym aktorem?

Russell Crowe w Gladiatorze zagrał główną rolę. Ridley Scott wyjaśnił w rozmowie z Empire, dlaczego nie czuł potrzeby skonsultowania się z aktorem, tak ważnym w oryginale, podczas tworzenia sequela.

Szczerze mówiąc, fabułę mieliśmy tuż pod nosem. Tak blisko, że aż wydawało się to zbyt proste. Wciąż uważam, że to jeden z najlepszych aktorów i sądzę, że mamy ze sobą dobre relacje. Mam nadzieję. Przynajmniej tak długo, aż nie zacznie narzekać, że się z nim nie skonsultowałem. Bo dlaczego miałbym to zrobić? Jego bohater nie żyje!