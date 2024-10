Paul Schrader ostro krytykuje Jokera 2 i Donalda Trumpa. Wyszedł z obu seansów w kinie

fot. materiały prasowe

Paul Schrader to reżyser, który w 2019 roku otrzymał nominację do Oscara za scenariusz do swojego filmu o tytule Pierwszy reformowany. To dzieło stanowiło początek nieformalnej trylogii, w której później pojawiły się takie produkcje, jak Hazardzista oraz Dobry ogrodnik. To jednocześnie człowiek o silnym charakterze, który nie lubi się gryźć w język i owijać w bawełnę. Nie zrobił tak również przy okazji dwóch ostatnio krytykowanych produkcji, czyli Joker: Folie a deux oraz Wybrańca.

Paul Schrader ostro krytykuje Jokera 2 i Donalda Trumpa

W trakcie rozmowy z Jeremym O. Harrisem dla Interview Magazine, Paul Schrader przyznał, że faktycznie poszedł na kontynuację hitu z 2019 roku, ale:

Zobaczyłem dziesięć, może piętnaście minut tego. Potem wyszedłem, zrobiłem zakupy i dopiero wróciłem. Po kolejnych dziesięciu minutach miałem już dość. To mi wystarczyło.

Schrader nazwał film "bardzo złym musicalem", ale w końcu pokusił się o wyjaśnienie, dlaczego produkcja tak bardzo mu się nie spodobała:

Nie polubiłem żadnej osoby w tym filmie. Nie lubię ich jako aktorów. Nie lubię ich jako postaci. Całość mi się nie podoba.To ludzie, którzy gdyby przyszli do twojego domu, to uciekałbyś tylnym wyjściem.

Podobnymi słowami uraczył film Wybraniec, w którym Sebastian Stan wciela się w Donalda Trumpa. Tym razem jednak nie skrytykował produkcji, a raczej postać, którą odgrywał aktor. Sam film uznał za "wyśmienity", ale nie przeszkodziło mu to w wyjściu z seansu w jego trakcie. Dlaczego?

Wybraniec to znakomity film, ale wymaga od ciebie spędzenia dwóch godzin i piętnastu minut w towarzystwie płytkiego, odpychającego człowieka. To nie jest Charles Foster Kane albo Howard Roark. Gdyby ten cały Trump przyszedł do twojego domu, to uciekałbyś tylnym wyjściem. To po co spędzać cały film w jego towarzystwie? Całe 135 minut? Bo jest byłym i może przyszłym prezydentem. Po półtorej godziny mi się znudziło krzywdzenie samego siebie przebywaniem w jego towarzystwie.

