Joker 2 to kara wymierzona w fanów, którzy pokochali Arthura? Todd Phillips odpowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros. Discovery

Śmiało można powiedzieć, że Joker: Folie a deux to pewnego rodzaju fenomen wywołujący dyskusję. Kontynuacja hitu z 2019 roku nie podbiła serc fanów i krytyków, ale zawładnęła ich myślami. Użytkownicy sieci próbują znaleźć powody, przez które wyczekiwany przez nich film zawiódł w taki sposób. Niektórzy, w tym recenzenci, twierdzą, że Joker 2 i jego kontrowersyjne zakończenie jest odpowiedzią na toksycznych fanów, którzy byli bardzo wokalni przy okazji premiery 1. części. Warto przypomnieć, że mimo pokazania Arthura Flecka w wiarygodny sposób, który go nie usprawiedliwiał, to w sieci istniało takie zjawisko. Część fanów broniła Jokera, jego zachowań, widziała w nim odbicie samych siebie i nawet go naśladowała przebraniami i podobnymi zachowaniami. Stał się swego rodzaju fenomenem już przed laty.

Ci sami fani w dużej mierze czują się zdradzeni przez filmowca przy okazji kontynuacji, która okazała się wszystkim, ale nie tym, czego oczekiwali. Film jest bardziej o Arthurze Flecku niżeli Jokerze. Recenzenci, np. Rolling Stone, uznali wymownie: "Joker: Folie a deux ma wiadomość dla fanów: pier****ie się."

Poruszenie w sieci nie mija, a głosy mówiące o tym, że Joker 2 to swoista kara i krytyka takowych fanów, stają się głośniejsze. Skomentował to Todd Phillips, reżyser, z którym jeszcze przed premierą filmu rozmawiało IGN.

Nigdy nie chodziło o adresowanie toksycznych fanów. Chodziło o pokazanie idei tego, co się dzieje, gdy ktoś próbuje zrobić z ciebie kogoś, kim nie jesteś. A później co się dzieje w przypadku, gdy znajdziesz miłość swojego życia, a przynajmniej tak ci się wydaje, ale ta osoba jest zakochana w odgrywanej przez ciebie postaci, a nie tobie samym.

Joaquin Phoenix, również w rozmowie z IGN, przyznał natomiast, że jego zdaniem Arthur Fleck może szczerze żałować niektórych czynów z poprzedniej części. Dochodzi do niego, że ludzie chcieli Jokera, ale on sam tego nie chce.

