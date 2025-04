Scenarzysta Taksówkarza z poważnymi oskarżeniami. Odpiera zarzuty byłej asystentki

fot. YouTube (The Adam Friedland Show)

3 kwietnia Paul Schrader, scenarzysta m.in. Taksówkarza, został oskarżony w pozwie przez swoją 26-letnią byłą asystentkę o napaść seksualną. Według niej była wielokrotnie molestowana, a jeden z incydentów miał miejsce po premierze filmu O, Kanado! na Festiwalu Filmowym w Cannes. Twierdzi, że Schrader obnażył się przed nią w swoim pokoju hotelowym. Prawnik Schradera zgodził się na ugodę pieniężną, ale po rozważeniu sprawy wycofał się z tego. Następnie prawnicy asystentki złożyli pozew w sądzie stanowym w Nowym Jorku o wyegzekwowanie ugody i odzyskanie kosztów postępowania sądowego.

Paul Schrader o oskarżeniach

Scenarzysta postanowił wysłać list do swoich przyjaciół i współpracowników, odpowiadając na te zarzuty, uważając, że oskarżenia kobiety nie mogłyby być "dalsze od prawdy". Twierdzi, że są one "fałszywe i wprowadzające w błąd".

Wyjaśnił, że ​​czuł się uprawniony do wycofania się z ugody, która nie byłaby skuteczna bez obustronnego jej podpisania. W liście opisał dwa zdarzenia, w którym ją pocałował. Pierwsze miało miejsce w grudniu 2023 roku w nowojorskim barze, gdzie oboje pili. Wtedy kobieta nie dała do zrozumienia, że pocałunek był nie na miejscu, więc kontynuowali współpracę. Z kolei drugi pocałunek miał miejsce w maju 2024 r. w Cannes, gdzie ponownie razem pili. Ale tym razem asystentka dała mu do zrozumienia, że ​​jest niezadowolona. Nigdy więcej nie próbował ją pocałować i przeprosił za to. Po tym wydarzeniu kobieta dalej chciała kontynuować z nim pracę, jeść kolacje i podróżować z Schraderem. Podkreślił też, że nigdy nie uprawiali seksu w żadnej formie.

Paul Schrader kończy swój list stwierdzeniem, że rozumie, że na tę chwilę będzie uważany za winnego w obecnym klimacie związanym z napaściami na tym tle w Hollywood.

Nie mam nic do ukrycia w kwestii swojego zachowania — a to obejmuje moją decyzję, by nie ulec presji groźby mojej byłej asystentki, by upublicznić jej sensacyjne oskarżenia, groźby, co ona i jej prawnicy już zrobili. Jeśli ta sprawa kiedykolwiek trafi do sądu, będę szczery wobec sędziego i ławy przysięgłych, którzy, jak jestem pewien, dostrzegą prawdę.

79-letni scenarzysta, oprócz Taksówkarza, pracował również nad scenariuszami do filmów Wściekły byk (1980), Dwa światy (1979), Niebieskie kołnierzyki (1978), Ciemna strona miasta (1999) czy Prywatne piekło (1997). Jeśli chodzi o bardziej współczesne osiągnięcia to napisał scenariusze do Hazardzisty i Pierwszego reformowanego. Z kolei jego najnowszy film O, Kanada, ma 64% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, ale za to 92% pozytywnych ocen od użytkowników.