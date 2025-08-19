Zaczęły się zdjęcia do 1949. Nowy film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego nadchodzi

materiały prasowe

Rozpoczęły się główne zdjęcia do filmu 1949, najnowszej produkcji polskiego reżysera Pawła Pawlikowskiego. Film kręcony będzie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Ostatnim pełnometrażowym filmem Pawlikowskiego była Zimna wojna (2018), która miał premierę w Cannes i przyniosła mu nagrodę za reżyserię. Film zdobył również trzy nominacje do Oscara – za najlepszy film zagraniczny, reżyserię i zdjęcia. Reżyser jest także szeroko znany z Idy, która zdobyła pięć Europejskich Nagród Filmowych oraz Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 2015 roku.

1949 - fabuła, obsada

Akcja filmu 1949 rozgrywa się w szczytowym momencie zimnej wojny i koncentruje na relacji pisarza Thomasa Manna (Hanns Zischler) i jego córki Eriki (Sandra Hüller) – aktorki, dziennikarki i kierowcy rajdowego – którzy wyruszają w podróż czarnym buickiem po zrujnowanych Niemczech – od zdominowanego przez USA Frankfurtu po znajdujący się pod kontrolą Sowietów Weimar.

W filmie pojawią się Sandra Hüller, August Diehl, Anna Madeley, Devid Striesow, Theo Trebs oraz Hanns Zischler. W ekipie filmowej znaleźli się: operator Łukasz Żal, kostiumografka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński oraz kompozytor Marcin Marsecki.