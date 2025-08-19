Reklama
placeholder

Zaczęły się zdjęcia do 1949. Nowy film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego nadchodzi

Kolejny film Pawła Pawlikowskiego opowiadający o zimnej wojnie rozpoczyna zdjęcia. 1949 pokaże historię pisarza i jego córki podróżujących przez Europę.
Reklama
placeholder

Kolejny film Pawła Pawlikowskiego opowiadający o zimnej wojnie rozpoczyna zdjęcia. 1949 pokaże historię pisarza i jego córki podróżujących przez Europę.
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  zimna wojna 
paweł pawlikowski 1949
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  zimna wojna 
paweł pawlikowski 1949
Paweł Pawlikowski materiały prasowe
Reklama

Rozpoczęły się główne zdjęcia do filmu 1949, najnowszej produkcji polskiego reżysera Pawła Pawlikowskiego.  Film kręcony będzie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Ostatnim pełnometrażowym filmem Pawlikowskiego była Zimna wojna (2018), która miał premierę w Cannes i przyniosła mu nagrodę za reżyserię. Film zdobył również trzy nominacje do Oscara – za najlepszy film zagraniczny, reżyserię i zdjęcia. Reżyser jest także szeroko znany z Idy, która zdobyła pięć Europejskich Nagród Filmowych oraz Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 2015 roku.

1949 - fabuła, obsada

Akcja filmu 1949 rozgrywa się w szczytowym momencie zimnej wojny i koncentruje na relacji pisarza Thomasa Manna (Hanns Zischler) i jego córki Eriki (Sandra Hüller) – aktorki, dziennikarki i kierowcy rajdowego – którzy wyruszają w podróż czarnym buickiem po zrujnowanych Niemczech – od zdominowanego przez USA Frankfurtu po znajdujący się pod kontrolą Sowietów Weimar.

W filmie pojawią się Sandra Hüller, August Diehl, Anna Madeley, Devid Striesow, Theo Trebs oraz Hanns Zischler. W ekipie filmowej znaleźli się: operator Łukasz Żal, kostiumografka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński oraz kompozytor Marcin Marsecki.

 

 

Źródło: deadline.com

Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Paweł Pawlikowski

Paweł Pawlikowski image

Najnowsze

1 Masters of the Universe Szkieletor
-

Gwiazda Masters of the Universe zapowiada ciekawą relację! Połączy ona Evil-Lyn i Skeletora

2 Vince Gilligan - nowy serial
-

Kolejny zwiastun Pluribusa. Dziwny marketing serialu od twórcy Breaking Bad

3 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Nowe informacje o Spider-Manie 4. Symbionty, Hulk i lista złoczyńców

4 Harry Potter
-

Kolejni Weasleyowie ujawnieni! Kto zagra Ginny, George'a i Freda w serialu Harry Potter?

5 LARP. Miłość, trolle i inne questy 
-

Nowe zapowiedzi filmu LARP. Reżyser 1670 o dorastaniu, elfach i orkach

6 Brosnan
-

Pierce Brosnan o Bondzie Villeneuve'a. Czy aktor wróciłby jako starszy 007?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e159

Moda na sukces

s38e148

Zatoka serc

s17e12

American Ninja Warrior

s18e12

American Ninja Warrior

s29e05

Najgorszy kucharz świata

s29e04

Najgorszy kucharz świata

s2025e162

Anderson Cooper 360

s2025e165

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

ur. 1952, kończy 73 lat

Melissa Fumero
Melissa Fumero

ur. 1982, kończy 43 lat

Mike Moh
Mike Moh

ur. 1983, kończy 42 lat

Michał Mikołajczak
Michał Mikołajczak

ur. 1986, kończy 39 lat

John Stamos
John Stamos

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

9

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

10

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV