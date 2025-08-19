Zaczęły się zdjęcia do 1949. Nowy film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego nadchodzi
Kolejny film Pawła Pawlikowskiego opowiadający o zimnej wojnie rozpoczyna zdjęcia. 1949 pokaże historię pisarza i jego córki podróżujących przez Europę.
Kolejny film Pawła Pawlikowskiego opowiadający o zimnej wojnie rozpoczyna zdjęcia. 1949 pokaże historię pisarza i jego córki podróżujących przez Europę.
Rozpoczęły się główne zdjęcia do filmu 1949, najnowszej produkcji polskiego reżysera Pawła Pawlikowskiego. Film kręcony będzie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.
Ostatnim pełnometrażowym filmem Pawlikowskiego była Zimna wojna (2018), która miał premierę w Cannes i przyniosła mu nagrodę za reżyserię. Film zdobył również trzy nominacje do Oscara – za najlepszy film zagraniczny, reżyserię i zdjęcia. Reżyser jest także szeroko znany z Idy, która zdobyła pięć Europejskich Nagród Filmowych oraz Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 2015 roku.
1949 - fabuła, obsada
Akcja filmu 1949 rozgrywa się w szczytowym momencie zimnej wojny i koncentruje na relacji pisarza Thomasa Manna (Hanns Zischler) i jego córki Eriki (Sandra Hüller) – aktorki, dziennikarki i kierowcy rajdowego – którzy wyruszają w podróż czarnym buickiem po zrujnowanych Niemczech – od zdominowanego przez USA Frankfurtu po znajdujący się pod kontrolą Sowietów Weimar.
W filmie pojawią się Sandra Hüller, August Diehl, Anna Madeley, Devid Striesow, Theo Trebs oraz Hanns Zischler. W ekipie filmowej znaleźli się: operator Łukasz Żal, kostiumografka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński oraz kompozytor Marcin Marsecki.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1963, kończy 62 lat