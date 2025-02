Superman i Strażnicy Galaktyki z jedną cechą wspólną? Nowa plotka niektórym się nie spodoba

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W lipcu 2025 roku na ekrany kin wleci nowa interpretacja Człowieka ze stali. Tym razem w roli głównej pojawi się David Corenswet, a film wyreżyserował James Gunn. Pierwszy zwiastun przypadł do gustu szerokiej publiczności i odbił się echem w Internecie. Nie zabrakło jednak miejsca na dyskusje, a także sporo wątpliwości. Dotychczasowe filmy i seriale Gunna słynęły ze swojego poczucia humoru, co niektórym przeszkadzało w ich odbiorze.

Reżyser uspokajał jeszcze w 2023 roku, że Superman komedią nie będzie:

Wiele się nauczyłem ze stworzenia Strażników Galaktyki. To nie znaczy jednak, że Superman będzie w podobnym tonie do nich. To coś zupełnie innego. [...] Ludzie jak Rachel [Brosnahan] czy David [Corenswet] są naturalnie zabawni, więc będzie w tym humor, ale próbujemy też stworzyć coś bardziej przyziemnego.

Czy Superman będzie komedią?

Naprzeciw tym zapewnieniom wyszedł jeden z hollywoodzkich insiderów, czyli Matthew Belloni. Jego informacje często się sprawdzały, ale nadal należy to traktować z przymrużeniem oka i jak plotkę:

Ludzie z Warner [Bros. Pictures] powiedzieli mi, że jest bardzo dużo humoru w Supermanie. - powiedział na łamach podcastu The Town.

