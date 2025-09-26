Spider-Man kanoniczny w DCU! Peacemaker powtarza najpopularniejszego mema

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO Max

W najnowszym odcinku Peacemakera od Jamesa Gunna skorzystano w pełni z uroków multiwersum. Drużyna Peacemakera postanowiła przejść do innego wymiaru, żeby wydostać z niego swojego przyjaciela. Od samego początku tym pomysłem był najbardziej podekscytowany Vigilante, który za wszelką cenę chciał spotkać swojego sobowtóra. Kiedy to zrobił z początku wydawało się, że będzie jego przeciwieństwem - poważnym i groźnym mścicielem bez specyficznego poczucia humoru. Tak jednak się nie stało, a obaj w mgnieniu oka zaczęli się dogadywać. Przedtem jednak powtórzyli jednego z najpopularniejszych memów ze Spider-Manem, wprost nawiązując do superbohatera Marvela i jednocześnie czyniąc go kanonicznym w ramach DCU.

Peacemaker: sezon 2, odcinek 6 - recenzja spoilerowa

Easter egg od razu stał się viralem w sieci. Oczywiście nie zapowiada to żadnego crossovera DCU z MCU, ale i tak zabawnie było zobaczyć tak jawne nawiązanie do postaci należącej do Domu Pomysłów. Wam też się podobało?

Wcześniej ten mem został powtórzony w produkcji aktorskiej u konkurencji, kiedy to zrobił go Tom Holland, Andrew Garfield i Tobey Maguire.

