Spider-Man kanoniczny w DCU! Peacemaker powtarza najpopularniejszego mema
6. odcinek 2. sezonu Peacemakera skręcił w mroczną stronę i ujawnił prawdę na temat alternatywnej Ziemi. Nie wszystko w niej jednak się zmieniło. Vigilante to nadal pocieszny dowcipniś, który przywołał znaną postać z komiksów Marvela.
W najnowszym odcinku Peacemakera od Jamesa Gunna skorzystano w pełni z uroków multiwersum. Drużyna Peacemakera postanowiła przejść do innego wymiaru, żeby wydostać z niego swojego przyjaciela. Od samego początku tym pomysłem był najbardziej podekscytowany Vigilante, który za wszelką cenę chciał spotkać swojego sobowtóra. Kiedy to zrobił z początku wydawało się, że będzie jego przeciwieństwem - poważnym i groźnym mścicielem bez specyficznego poczucia humoru. Tak jednak się nie stało, a obaj w mgnieniu oka zaczęli się dogadywać. Przedtem jednak powtórzyli jednego z najpopularniejszych memów ze Spider-Manem, wprost nawiązując do superbohatera Marvela i jednocześnie czyniąc go kanonicznym w ramach DCU.
Peacemaker: sezon 2, odcinek 6 - recenzja spoilerowa
Easter egg od razu stał się viralem w sieci. Oczywiście nie zapowiada to żadnego crossovera DCU z MCU, ale i tak zabawnie było zobaczyć tak jawne nawiązanie do postaci należącej do Domu Pomysłów. Wam też się podobało?
Wcześniej ten mem został powtórzony w produkcji aktorskiej u konkurencji, kiedy to zrobił go Tom Holland, Andrew Garfield i Tobey Maguire.
Najsilniejsze postaci z 1. sezonu Peacemakera
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1982, kończy 43 lat