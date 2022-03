Peacemaker - [SPOILER] mogli mieć większą rolę w finale 1. sezonu

fot. HBO Max

Serial Peacemaker przyniósł nieoczekiwane cameo w finale 1. sezonu. Otóż w odcinku pojawia się czworo członków Ligi Sprawiedliwości, Flash, Aquaman, Wonder Woman oraz Superman, z czego odzywają się tylko dwaj pierwsi. Reżyser produkcji, James Gunn, wyjawił w rozmowie z Total Film, że miał sporo więcej nakręconego materiału dla wspomnianych bohaterów niż tylko to, co ostatecznie zobaczyliśmy na ekranie. Przyznał, że Flash w wydaniu Ezry Millera miał scenę, w której przez 16 minut opowiadał o tym, jak Aquaman uprawia seks z rybami.

Ponadto Gunn zapowiedział, że camea będą pojawiać się w kolejnych odcinkach serialu, chociaż nie był w stanie powiedzieć czy będą to akurat członkowie Ligi Sprawiedliwości.

Peacemaker

Peacemaker - obsada

W obsadzie występują John Cena w tytułowej roli oraz Danielle Brooks jako Leota Adebayo, Robert Patrick jako Auggie Smith, Jennifer Holland jako Emilia Harcourt, Steve Agee jako John Economos, Freddie Stroma jako Vigilante, Christopher Heyerdahl jako kapitan Locke, Chukwudi Iwuji jako Clemson Murn, Lochlyn Munro jako Larry Fitzgibbon, Annie Chang jako Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow jako Keeya i Rizwan Manji jako Jamil.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.