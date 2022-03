Batman - Paul Dano napisał prequel. Aktor stworzył komiks o Riddlerze; zobaczcie tytuł i okładkę

Fot. Materiały prasowe

Batman zachwycił wielu kinowych widzów. Film przedstawił nową i mroczną wizję Gotham. Choć pochwały zbierała cała obsada, to Paul Dano wcielający się w Riddlera zrobił wyjątkowe wrażenie na fanach. DC Comics ma bardzo dobrą wiadomość dla tych, którym spodobał się jego występ - pojawi się prequel na temat bohatera. Riddler: Year One przedstawi origin ikonicznego złoczyńcy, który lubuje się w zagadkach. A komiks został napisany przez samego aktora i pojawi się w sprzedaży za granicą już w październiku 2022 roku.

Riddler: Year One - origin Człowieka-Zagadki

Poniżej są spojlery do filmu The Batman.

Pod koniec seansu dowiadujemy się, że Edward Nashton jest sierotą, która ledwo przetrwała dzieciństwo i winił za to między innymi Projekt Odnowy Gotham. Jako złoczyńca skupił się na tym, by brutalnie zamordować osoby, które według niego były odpowiedzialne za los bardziej pechowych obywateli Gotham. W ten sposób stał się Riddlerem - Człowiekiem-Zagadką. Możemy się domyślać, że będzie to podstawą do Riddler: Year One, jednak do tej pory nie ujawniono żadnych oficjalnych szczegółów.

Riddler: Year One - okładka 1. numeru

Poniżej możecie zobaczyć okładkę pierwszego numeru Riddler: Year One od DC Comics.

Czekacie na komiks Paula Dano?

