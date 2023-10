Peacemaker - na jakim etapie prac jest 2. sezon? James Gunn odpowiada

HBO Max

W 2022 roku serial Peacemaker, który skupia się na tytułowym antybohaterze znanym z filmu Legion samobójców: The Suicide Squad, stał się wielkim hitem od DC. Pierwszy sezon liczył sobie 8 odcinków, w których wystąpili John Cena, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Danielle Brooks, Steve Agee i Chukwudi Iwuji. W obsadzie znaleźli się również Robert Patrick, Annie Chang, Lochlyn Munro i Viola Davis, która ponownie wcieliła się w Amandę Walker.

Po sukcesie, jaki odniósł serial, został on przedłużony o kolejny sezon. W czerwcu tego roku twórca Peacemakera James Gunn potwierdził, że zajmie się scenariuszem, gdy skończy pracę nad Superman: Legacy. W tym czasie wybuchł jeszcze strajk scenarzystów, co uniemożliwiło mu pisanie. Jednak pod koniec września Gildia scenarzystów doszła do porozumienia z producentami z AMPTP, co zakończyło wielomiesięczny strajk. W rezultacie scenarzyści mogą wrócić do pracy.

Peacemaker - na jakim etapie prac jest 2. sezon?

James Gunn na swoim Instagramie udostępnił wideo zza kulis serialu, w którym John Cena gra na pianinie. Jedna z użytkowniczek napisała w komentarzu, że chce 2. sezon Peacemakera. Gunn odpisał jej, że właśnie pisze scenariusz. Post możecie zobaczyć poniżej.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Nie wiadomo też, kiedy nowy sezon będzie mieć premierę, ani kiedy rozpoczną się prace na planie zdjęciowym. Produkcja będzie mogła ruszyć dopiero po zakończeniu strajku aktorów.

