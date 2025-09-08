James Gunn o powrocie TEJ postaci w DCU. Czy Legion samobójców jest kanoniczny?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 3. odcinku 2. sezonu Peacemakera powrócił Joel Kinnaman w roli Ricka Flaga juniora. Najpierw w ramach retrospekcji, która po części potwierdziła kanoniczność Legionu samobójców Davida Ayera z 2016 roku, a potem jako inne wcielenie tej postaci z alternatywnego wymiaru. James Gunn podzielił się wyjaśnieniami w tej sprawie, a także nowymi zdjęciami z odcinka.

James Gunn za pośrednictwem Threads wyjaśnił, że powrót Joela Kinnamana nie oznacza kanonizowania całego Legionu samobójców. Dla DCU oznacza to tylko tyle, że Rick Flag junior umawiał się jakiś czas z Enchantress - a zważywszy na to, że nazwał ją wiedźmą, to ma nadal swoje moce. To sama Enchantress i jej relacja z Flagiem jest kanoniczna, a nie cały film.

Dodał też, że ludzi nie powinno wcale dziwić to, że Rick Flag junior zdradzał swoją dziewczynę z Emilią Harcourt, ponieważ pomimo bycia "miłym gościem" jest on jednocześnie "kobieciarzem", jak reżyser go nazwał. W Legionie samobójców: The Suicide Squad to on i Peacemaker byli dwoma członkami drużyny, którzy flirtowali z kobietami w barze.

Przyznał też, że bardzo się cieszy, że Kinnaman zgodził się na występ. Przedtem nie miał okazji do ról komediowych i zdaniem Gunna wypadł świetnie jako Flag z alternatywnego uniwersum. Reżyser przyznał, że chętnie zrobiłby z nim jakąś pełnoprawną komedię.

