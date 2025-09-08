Reklama
James Gunn o powrocie TEJ postaci w DCU. Czy Legion samobójców jest kanoniczny?

James Gunn, twórca Peacemakera, postanowił odpowiedzieć na niektóre z pytań fanów po 3. odcinku 2. sezonu swojego serialu, w którym powrócił Joel Kinnaman w roli Ricka Flaga juniora. Co to oznacza dla DCU i czy Legion samobójców z 2016 roku jest kanoniczny?
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Legion samobójców: The Suicide Squad fot. Warner Bros. Pictures
W 3. odcinku 2. sezonu Peacemakera powrócił Joel Kinnaman w roli Ricka Flaga juniora. Najpierw w ramach retrospekcji, która po części potwierdziła kanoniczność Legionu samobójców Davida Ayera z 2016 roku, a potem jako inne wcielenie tej postaci z alternatywnego wymiaru. James Gunn podzielił się wyjaśnieniami w tej sprawie, a także nowymi zdjęciami z odcinka.

Zmieniono ważny szczegół w zwiastunie Peacemakera. Czy to zapowiedź Man of Tomorrow?

James Gunn za pośrednictwem Threads wyjaśnił, że powrót Joela Kinnamana nie oznacza kanonizowania całego Legionu samobójców. Dla DCU oznacza to tylko tyle, że Rick Flag junior umawiał się jakiś czas z Enchantress - a zważywszy na to, że nazwał ją wiedźmą, to ma nadal swoje moce. To sama Enchantress i jej relacja z Flagiem jest kanoniczna, a nie cały film.

Dodał też, że ludzi nie powinno wcale dziwić to, że Rick Flag junior zdradzał swoją dziewczynę z Emilią Harcourt, ponieważ pomimo bycia "miłym gościem" jest on jednocześnie "kobieciarzem", jak reżyser go nazwał. W Legionie samobójców: The Suicide Squad to on i Peacemaker byli dwoma członkami drużyny, którzy flirtowali z kobietami w barze.

Przyznał też, że bardzo się cieszy, że Kinnaman zgodził się na występ. Przedtem nie miał okazji do ról komediowych i zdaniem Gunna wypadł świetnie jako Flag z alternatywnego uniwersum. Reżyser przyznał, że chętnie zrobiłby z nim jakąś pełnoprawną komedię.

Źródło: comicbookmovie.com

