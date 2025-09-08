Zmieniono ważny szczegół w zwiastunie Peacemakera. Czy to zapowiedź Man of Tomorrow?
W zwiastunie do 2. sezonu Peacemakera pojawiła się pewna zmiana łączącą go z Supermanem, a może i kolejnym filmem z tym superbohaterem w roli głównej. James Gunn znów powtórzył, że serial i kolejny kinowy film będą ze sobą mocno powiązane.
Wedle słów samego Jamesa Gunna, 2. sezon Peacemakera będzie bardzo ważny dla kolejnych historii z DCU i będzie stanowić bezpośrednie wprowadzenie do Man of Tomorrow, kolejnych przygód Supermana i Lexa Luthora. Serial HBO Max w centrum akcji stawia multiwersum i alternatywne rzeczywistości, więc można podejrzewać, że to będzie też istotnym elementem fabuły następnego filmu o Człowieku ze stali. Są ku temu nawet nowe dowody.
Zmieniono bowiem jeden z oficjalnych zwiastunów do Peacemakera. Pojawiła się w nim czarna dziura podobna wyglądem do tej z Supermana, która kogoś wsysa. Podejrzewa się, że jest to albo członek ARGUS albo brat głównego bohatera - trudno powiedzieć z powodu niewyraźnego ujęcia. Tak czy siak może to być ważnym elementem przyszłych rozdziałów DCU. Ze zwiastuna usunięto też licencjonowaną piosenkę, której użyto - wcześniej to samo stało się z zapowiedzią Koszmarnego Komanda.
Z kolei sam James Gunn podczas seansu nowego odcinka Peacemakera wraz z fanami odpowiedział na kilka ważnych pytań. Potwierdził, że Lois Lane będzie ważną postacią w Man of Tomorrow u boku Supermana i Lexa Luthora. Dodał też, że każdy projekt może być oglądany bez znajomości poprzedniego. To też jego pomysł rozwiązania problemu z tym, że Peacemaker to produkcja dla dorosłych, której nie obejrzą raczej dzieci, które wybiorą się na seans kolejnego filmu o Człowieku ze stali. Oznacza to, że znajomość serialu HBO Max na pewno doda kontekst, ale nie będzie wymagana do zrozumienia całości mimo, że Peacemaker i Man of Tomorrow są "bardzo, ale to bardzo połączeni."
Źródło: comicbookmovie.com
