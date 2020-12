Peacemaker - Maggie Q może zagrać kluczową rolę w spin-offie Legionu samobójców. Kogo jeszcze zobaczymy w serialu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros.

Legion samobójców: The Suicide Squad będzie nowym podejściem do drużyny tytułowych bohaterów. Jedną z wielu postaci występujących w filmie będzie Peacemaker, w którego wciela się John Cena. Reżyser James Gunn poinformował niedawno, że bohater ten doczeka się serialowego spin-offu na HBO Max.

Wspominaliśmy już, że w ostatnim czasie angaż otrzymali Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland oraz Chris Conrad. Brooks wcieli się w postać Leoty Adebayo, Patrick zagra Auggiego Smitha, Conrad sportretuje Adriana Chase'a/The Vigilante a Holland wcieli się w agentkę NSA Emilię Hartcourt, która współpracuje z A.R.G.U.S. przy monitorowaniu Legionu samobójców.

Teraz The Illuminderdi donosi, że twórcy do jednej z ról poszukują Azjatki w wieku od 30 do 40 lat, która wcieli się w rolę detektyw Vivian Song - i nie ma to być występ epizodyczny. Podobno na celowniku jest Maggie Q.

Zdaniem serwisu trwa również poszukiwanie mężczyzny w wieku 50-60 lat do roli silnego, twardego przywódcy. Podobno ma to być nie kto inny, jak Sarge Steel. Z kolei mający doświadczenie w sztukach walki, niski aktor (wiek: 20-40) poszukiwany jest do roli opisywanej jako "sztukmistrz walk, niski, utalentowany, bardzo szybki i niezbyt bystry". Mówi się, że to Judomaster.

Serial opowie o genezie tytułowego złoczyńcy, którego jedynym celem jest pokój, nieważne ile osób będzie musiał zabić, aby to osiągnąć.