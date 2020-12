Black Adam - do obsady dołącza Quintessa Swindell. Kogo zagra?

materiały prasowe

Black Adam w wykonaniu Dwayne'a Johnsona nadchodzi wielkimi krokami, a my poznaliśmy kolejną castingową decyzję. Znana m.in. z serialu Trinkets Quintessa Swindell wcieli się w Cyclone, bohaterkę należącą do Justice Society of America. Cyclone (znana też jako Maxine Hunke) to dość świeża postać w uniwersum DC Comics - po raz pierwszy pojawiła się w 3. zeszycie serii Justice Society of America (pisanej przez Geoffa Johnsa). Była wnuczką Abigail Hunkel, czyli pierwszego wcielenia Czerwonego Tornada. Oryginalnie bohaterka potrafi latać oraz manipulować wiatrem (w tym tornadami czy cyklonami).

The Rock zapowiada, że zmieni się hierarchia najsilniejszych postaci w DC Extended Universe! Zdjęcia do Black Adama mają ruszyć wiosną 2021 roku. W obsadzie są jeszcze Noah Centineo oraz Aldis Hodge, który odegra postać Hawkmana.