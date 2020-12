Spider-Man 3 - Willem Dafoe jako Zielony Goblin nadciąga do MCU? Na tym nie koniec

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Powiedzieć, że film Spider-Man 3 - przynajmniej pod względem obsadowym - rozrasta się, to właściwie nic nie powiedzieć. Ledwie kilka dni temu informowaliśmy Was, że w produkcji pojawi się Andrew Garfield (Peter Parker z obu części obrazu Niesamowity Spider-Man), natomiast negocjacje w tej sprawie prowadzą inni aktorzy znani z ekranowych historii o Pajączku: Tobey Maguire, Kirsten Dunst i Emma Stone. Dodajmy do tego fakt, że na pokładzie są już Alfred Molina (Doktor Octopus) i Jamie Foxx (Electro). Wygląda jednak na to, że Marvel Studios w kwestii gościnnych występów dopiero się rozkręca...

Jak donosi bowiem portal The Illuminerdi, rozmowy w materii dołączenia do filmu MCU odbywają obecnie Willem Dafoe i Thomas Haden Church - odpowiednio Zielony Goblin i Sandman z trylogii Sama Raimiego. Decyzje jeszcze nie zapadły - żadne inne szczegóły także nie zostały ujawnione.

Willem Dafoe jako Zielony Goblin

W sieci powstały spekulacje, że w przypadku obu powyższych aktorów Marvel Studios może zdecydować się na zabieg cyfrowego odmłodzenia postaci, przy czym do tego typu głosów powinniśmy na razie podchodzić z olbrzymim dystansem. Są one w pierwszej kolejności pokłosiem braku informacji o tym, w jaki sposób filmowy oddział Domu Pomysłów chce wprowadzić koncepcję multiwersum do MCU.

Zobacz także:

Spider-Man 3 ma zadebiutować 17 grudnia 2021 roku.